“Es un problema mío”: la dura razón por la que Lizy Tagliani rompió en llanto en MasterChef

El trasfondo familiar y un llanto que conmovió a todos

A pesar de los reparos gastronómicos, el momento más impactante de la noche llegó cuando Lizy compartió el origen y la inspiración de su receta. Al recordar a su abuela y a su tía, el relato se tornó profundamente emotivo y derivó en un llanto desconsolado que conmovió a todos en el estudio. "A mí me pasa siempre que cuando veo lo que sobra, y veo que hay desperdicio, me incomoda", confesó entre lágrimas, dejando en claro que su angustia trascendía la presión del reloj o la exigencia del jurado.