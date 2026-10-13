Julieta Prandi y Emanuel Ortega: filtraron detalles de la supuesta infidelidad a 27 días de su casamiento
Apenas 27 días después de haber dado el “sí” en una discreta ceremonia, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega. Entre versiones de infidelidad, discusiones previas al matrimonio y los análisis del ambiente mediático, los detalles de una ruptura tan drástica como inesperada.
Resumen para apurados
- Julieta Prandi anunció este lunes su separación de Emanuel Ortega a 27 días de casarse en Argentina, en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad del músico.
- La pareja dio el sí tras seis años de relación y previas crisis; la conductora afirmó en redes que hubo acuerdos no negociables y decidió dar un paso al costado.
- Prandi pidió distancia a la prensa para procesar el duelo personal, mientras el escándalo reabre debates mediáticos sobre las tensiones previas en el vínculo.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron tras 27 días de casados. Después de seis años juntos, la pareja había decidido dar el “sí” institucional en una ceremonia que comprendió un paso por el Registro Civil y luego un sencillo almuerzo en un restaurante. El hermetismo que guardó el casamiento, del que ni siquiera se conocía fecha de consumación, no fue el mismo que el del anuncio de la separación, en el que Julieta Prandi extendió un comunicado a su comunidad.
La supuesta infidelidad
“Con mucho dolor tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, afirmó en su publicación en redes sociales la conductora este lunes. Prandi sostuvo en aquella historia de Instagram que los “papeles no significaban nada” a la vez que “hay acuerdos que no son negociables”. Aquella declaración fue la que sentó el tono para especulaciones que Ángel de Brito confirmó se trataría de una supuesta infidelidad por parte del músico.
“A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, explicó el conductor al aire de LAM (América). Por su parte, el panelista Pepe Ochoa sumó: “Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”.
Las lecturas del entorno mediático
El análisis del mensaje de Prandi encendió los debates en la pantalla chica. Fefe Bongiorno, panelista del ciclo, profundizó en la contundencia del texto enviado por la modelo: “Ahí es claro igual lo que está diciendo. Cuando dice que hay acuerdos que no son negociables, está queriendo decir que hubo una infidelidad”. En la misma línea, Carolina Molinari remarcó el carácter unilateral de la decisión: “Está diciendo que la decisión la toma ella. Algo sucede porque dice ‘decidí dar un paso al costado’, no es que dice ‘decidimos separarnos’, es como diciendo ‘yo decidí salir de acá’”.
Las versiones sobre el desgaste en el vínculo no terminaron allí. Pilar Smith aportó un antecedente que se remonta a meses atrás, cuando el programa difundió una primera alerta de tormenta en la pareja. “Tres meses antes de casarse, habían tenido una discusión”, recordó la periodista. Según relató Ochoa, en aquel momento Prandi salió al cruce para desmentir las versiones asegurando a la prensa "no digan estupideces", aunque en los pasillos mediáticos el rumor de que "querían cosas diferentes" ya cobraba fuerza.
El pedido de silencio
Sobre aquel episodio previo al altar, Smith planteó la hipótesis del apuro por concretar el matrimonio como un intento desesperado por salvar la relación: “Es típico de estas discusiones decir ‘se termina’ o ‘me quiero casar con vos’. Es como un manotazo”. La mirada fue respaldada por Ochoa, quien añadió que tras el episodio de la presunta infidelidad la ruptura fue inminente, citando las reflexiones de la propia conductora sobre lo preferible de distanciarse a tiempo antes que padecer años de desgaste.
Por otro lado, Denise Dumas cuestionó el fuerte contraste entre esta abrupta separación y la imagen de contención que la pareja proyectaba públicamente, recordando el rol clave que tuvo el músico en los momentos más difíciles de la modelo. En tanto, Karina Iavícoli apeló a la cautela tras comunicarse directamente con la protagonista: “No sabemos si la engañó, no lo sabemos. Le estoy preguntando a ella”, aclaró.
El historial con el clan Ortega
Ante la insistencia del periodismo, tanto Iavícoli como Laura Ubfal lograron contactar a Prandi en busca de su testimonio de primera mano. Sin embargo, la respuesta de la conductora fue contundente y marcó su necesidad de tomar distancia del foco mediático. “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”, le transmitió a Ubfal, mientras que a Iavícoli le reiteró: “Kari te quiero, pero por favor entendeme que no estoy para hablar. Esto es todo lo que voy a decir públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.
Hace ya tiempo que Prandi debió referirse a los rumores que rodearon desde el comienzo su relación con Emanuel Ortega donde se aseguraba que el cantante todavía estaba en pareja con Ana Paula Dutil cuando comenzó su historia de amor con la modelo. En una nota de apenas cinco días, la conductora desmintió los rumores asegurando que ya no había un vínculo entre ambos.
Las versiones sobre el origen del romance
“Cuando lo conocí a Emanuel, ellos estaban separados. De hecho, hacía ya un tiempo, y estaban todavía bajo el mismo techo”, aseguró Prandi en Sálvese Quien Pueda (América). La conductora había sido consultada por las fechas de la separación y por las declaraciones que la expareja del músico había realizado tiempo atrás.
La modelo defendió su versión sobre la cronología de los hechos y desmintió que su vínculo con el músico se hubiera iniciado mientras él todavía estaba en pareja con Dutil: “Yo voy a respetar toda la vida a la expareja de Emanuel y a la mamá de sus hijos, tiene todo mi respeto, es todo mi cariño. Tenemos una relación cordial y de mucho respeto”, cerró.
Fueron varios los rumores sobre la falta de aceptación por parte del clan Ortega, que estaba muy encariñado con Ana Paula Dutil, con quien Emanuel tuvo dos hijos.