Julieta Prandi y Emanuel Ortega: filtraron detalles de la supuesta infidelidad a 27 días de su casamiento

El historial con el clan Ortega

Ante la insistencia del periodismo, tanto Iavícoli como Laura Ubfal lograron contactar a Prandi en busca de su testimonio de primera mano. Sin embargo, la respuesta de la conductora fue contundente y marcó su necesidad de tomar distancia del foco mediático. “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”, le transmitió a Ubfal, mientras que a Iavícoli le reiteró: “Kari te quiero, pero por favor entendeme que no estoy para hablar. Esto es todo lo que voy a decir públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.