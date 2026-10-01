Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, apelará ante la Corte su condena por violación
Sus abogados presentaron un recurso contra el fallo de Casación que confirmó la pena de 18 años y seis meses de prisión por el abuso sexual de la modelo. La defensa pidió incorporar nuevas pruebas y planteó la absolución o la realización de un nuevo juicio.
Resumen para apurados
- La defensa de Claudio Contardi apeló ante la Suprema Corte bonaerense su condena a 18 años y medio de prisión por abusar sexualmente de su exesposa, la modelo Julieta Prandi.
- El recurso surge tras el fallo de Casación que confirmó la pena. La defensa busca sumar entrevistas de la víctima y pide la absolución de Contardi o la realización de un nuevo juicio.
- La Suprema Corte bonaerense definirá si hace lugar al recurso y ordena un nuevo proceso, o si desestima el planteo y deja firme la condena de prisión para el acusado.
Los abogados de Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, apelarán ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el fallo de Casación que confirmó la condena a 18 años y seis meses de prisión por haber violado a la modelo.
Según informó TN, la defensa presentó un recurso en el que solicita incorporar nuevas pruebas al expediente. Se trata de entrevistas que Prandi concedió a revistas de alcance nacional durante el mismo período en el que, según la denuncia, habrían ocurrido los hechos.
El abogado Francisco Oneto explicó que la defensa busca que esas publicaciones sean consideradas en el proceso y cuestionó que no hayan sido abordadas durante el juicio.
“La defensa no le pide a la Corte que decida hoy cuál de las dos versiones es cierta. Sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio”, afirmó el letrado.
Qué pide la defensa
En el recurso presentado ante la Corte bonaerense, los abogados de Contardi solicitaron su absolución. Como alternativa, pidieron que se realice un nuevo juicio.
El planteo llega después de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmara la condena de 18 años y seis meses de prisión contra el exmarido de Prandi.
Ahora, la Suprema Corte de Justicia bonaerense deberá analizar el recurso presentado por la defensa y determinar si corresponde incorporar las nuevas pruebas y revisar la sentencia.