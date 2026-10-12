Jesica Cirio fue mamá por segunda vez: el particular nombre que eligió para su hijo con Nicolás Trombino

Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. La modelo dio a luz este domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi, donde recibió a su hijo junto a Nicolás Trombino, el empresario con quien inició una relación después de su separación de Elías Piccirillo.
La noticia fue difundida por Ángel de Brito a través de sus redes sociales. Según informó el periodista, el parto fue por cesárea y el recién nacido pesó tres kilos.
El bebé se llamaría Kimi, un nombre cuyo significado se asocia con los términos “noble” y “príncipe”. Sin embargo, hasta el momento, Cirio no confirmó oficialmente cómo decidieron llamar a su hijo.
Para recibir al recién nacido, la modelo se instaló en la suite presidencial del centro médico. El nacimiento marca una nueva etapa familiar para la conductora, que ya es mamá de Chloe, fruto de su relación con Martín Insaurralde.
Quién es Nicolás Trombino
Nicolás Trombino es un empresario vinculado al rubro alimenticio que mantiene un perfil bajo y se mantiene alejado de la exposición mediática. Es propietario de un supermercado mayorista y vive en Puerto Madero.
La relación con Cirio comenzó a trascender públicamente en 2025. En abril de este año, la conductora confirmó que estaba embarazada y contó que la noticia había sido inesperada para ambos.
Trombino es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una empresa familiar que nació en 2005 en Guernica, provincia de Buenos Aires. El emprendimiento surgió con el objetivo de ofrecer soluciones de abastecimiento para negocios, comercios y distribuidores.
En su perfil de LinkedIn, el empresario destaca que la compañía cuenta con un depósito de más de 15.000 metros cuadrados, además de una logística interna y procesos optimizados. Fuera del ámbito laboral, también se define como un apasionado por el deporte y el entrenamiento.
Según trascendió, Trombino tiene una buena posición económica y prefiere mantenerse lejos de las cámaras. Ese perfil habría sido uno de los aspectos que la conductora valoró después de sus relaciones anteriores con Martín Insaurralde y Elías Piccirillo, que terminaron en medio de distintos escándalos. Piccirillo fue condenado.
Por ahora, la llegada del bebé concentra la atención en la nueva etapa familiar de Cirio, mientras se espera que la modelo confirme oficialmente el nombre elegido para su segundo hijo.