SociedadClima y ecología

La crecida del río Iguazú obligó a cerrar las Cataratas del lado argentino y brasileño

El caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo y las autoridades restringieron el acceso a los circuitos turísticos para prevenir riesgos.

Cataratas del Iguazú. MISIONESONLINE.NET
Cataratas del Iguazú. MISIONESONLINE.NET
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades de Argentina y Brasil cerraron las Cataratas del Iguazú este lunes por una crecida extraordinaria del río que superó los 12.000 m³/s, para prevenir accidentes.
  • El caudal aumentó drásticamente y activó protocolos de seguridad. Equipos técnicos inspeccionan pasarelas e instalaciones ante el riesgo generado por el torrente de agua.
  • La reapertura dependerá del descenso del agua y la evaluación de daños, lo que afecta de forma directa las excursiones y el turismo receptivo en ambos países.
Resumen generado con IA

La crecida extraordinaria del río Iguazú obligó este lunes 12 de octubre a cerrar temporalmente los sectores turísticos de las Cataratas, tanto del lado argentino como del brasileño. Ante el aumento del caudal, las autoridades dispusieron restricciones preventivas para proteger a los visitantes y trabajadores.

En Misiones, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina SA restringieron la circulación de personas y el ingreso a las áreas de uso público luego de que el río superara los 12.000 metros cúbicos por segundo, según informaron distintos medios provinciales.

La medida responde a la necesidad de prevenir accidentes ante los riesgos que la crecida puede generar en las pasarelas, los senderos y las instalaciones próximas a los saltos. 

Del lado brasileño también se dispuso el cierre temporal de los paseos debido al incremento del volumen de agua.

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Inspeccionarán los circuitos turísticos

Las autoridades del parque argentino informaron que la magnitud de la crecida obligó a activar el protocolo preventivo de seguridad. Durante la jornada se realizarán inspecciones para evaluar los efectos del aumento del caudal sobre los circuitos turísticos y la infraestructura del área protegida.

La reapertura dependerá de los resultados de esas evaluaciones y de las condiciones de seguridad que se verifiquen en los recorridos. Por el momento, no se informó un horario para restablecer el acceso en ninguno de los dos países.

La evolución del río será determinante para definir cuándo podrán retomarse las visitas. Además de que el caudal comience a bajar, será necesario comprobar que las pasarelas, los senderos y las instalaciones estén en condiciones seguras para recibir al público.

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Turistas: qué deben tener en cuenta

El cierre afecta a quienes tenían previsto visitar las Cataratas desde Puerto Iguazú o Foz do Iguaçu y repercute en la organización de excursiones y servicios turísticos de ambos lados de la frontera.

Ante esta situación, se recomienda consultar los canales oficiales antes de trasladarse hasta los parques, verificar las condiciones de acceso y respetar las indicaciones del personal. Las autoridades comunicarán cualquier novedad sobre la reapertura a través de sus canales oficiales.

Mientras continúa el monitoreo de la crecida, las restricciones buscan reducir los riesgos derivados del fenómeno y garantizar que los circuitos puedan volver a funcionar cuando estén dadas las condiciones de seguridad.

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