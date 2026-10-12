Reabren las Cataratas del Iguazú: cuándo se podrá volver a visitar el Parque Nacional
La Intendencia del Parque Nacional Iguazú confirmó que las actividades se normalizarán el 13 de octubre, luego de que descendiera el nivel del río. El ingreso de visitantes había sido suspendido por un caudal que superó los 12.000 metros cúbicos por segundo.
Resumen para apurados
- Las autoridades reabren el Parque Nacional Iguazú este martes tras registrarse una baja en el caudal del río, que había forzado el cierre preventivo por seguridad.
- El cierre se activó al superar los 12.000 m³/s por intensas lluvias, lo que motivó el repliegue de pasarelas en Garganta del Diablo para evitar destrozos como en 2023.
- La habilitación de los circuitos internos dependerá de monitoreos técnicos para garantizar un turismo seguro y proteger la infraestructura ante futuras crecidas.
El Parque Nacional Iguazú reabrirá este martes 13 de octubre, luego de que las autoridades confirmaran un descenso paulatino del caudal del río Iguazú. La decisión se conoció este lunes, tras el monitoreo de la crecida que había obligado a suspender preventivamente el ingreso de visitantes a las Cataratas del Iguazú.
La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. comunicaron que la evolución favorable del nivel del agua permitió levantar la restricción de acceso al área protegida. Sin embargo, recomendaron consultar los canales oficiales para conocer las novedades sobre la habilitación de los distintos circuitos internos.
Por qué cerraron el Parque Nacional Iguazú
La suspensión preventiva se dispuso después de que el caudal del río Iguazú superara los 12.000 metros cúbicos por segundo, un volumen cercano a nueve veces el promedio habitual.
El incremento fue extraordinario: el sábado por la mañana el caudal no alcanzaba los 4.000 metros cúbicos por segundo, pero durante el domingo subió a 8.500 y luego llegó a 11.500. Este lunes, los registros superaron los 12.000 metros cúbicos por segundo.
La crecida se produjo en medio de las intensas lluvias registradas en la región de la Triple Frontera y en las altas cuencas del río Iguazú. Ante el riesgo que representaba la fuerza del agua, Parques Nacionales y la concesionaria activaron un protocolo de seguridad para proteger a los turistas y trabajadores.
Qué pasará con las visitas a las Cataratas del Iguazú
Con la reapertura prevista para este martes, las autoridades recomendaron a los visitantes y a las agencias de viajes seguir las comunicaciones oficiales para conocer las condiciones de acceso a cada sector del parque.
Uno de los puntos de mayor atención es la Garganta del Diablo, el salto más imponente del conjunto de las Cataratas. Ante la previsión de crecientes extraordinarias, la concesionaria y Parques Nacionales habían desmontado la pasarela que conduce hasta ese sector para evitar daños en la estructura.
El antecedente más grave ocurrió en 2023, cuando el caudal superó los 20.000 metros cúbicos por segundo y provocó el desprendimiento de más de la mitad de esa pasarela. Un episodio similar, ocurrido en 2022, también había causado daños que demandaron meses de reparaciones.
La reapertura del parque se concretará luego del descenso del río, aunque la habilitación de los diferentes recorridos deberá seguir las indicaciones oficiales y las evaluaciones de seguridad correspondientes.