Problemas para Flamengo: Danilo se fracturó la mandíbula y se pierde la serie con Estudiantes
El defensor de 35 años será operado tras chocar con el arquero Fábio en el clásico carioca y tendrá cerca de un mes de recuperación. Su baja se suma a la lesión de Giorgian de Arrascaeta y a la suspensión de Jorginho para la ida en La Plata.
Resumen para apurados
- Danilo, defensor de Flamengo, sufrió una fractura mandibular ante Fluminense tras chocar con el arquero rival y se perderá las semifinales de Libertadores frente a Estudiantes.
- El zaguero será operado este lunes. Su baja se suma a la lesión de Giorgian de Arrascaeta y a la suspensión de Jorginho de cara al partido de ida en La Plata.
- Con defensas diezmadas en ambos clubes, la serie semifinal iniciará este jueves en el estadio Uno y se definirá una semana después en el Maracaná por un lugar en la final.
Flamengo sumó un dolor de cabeza inesperado antes de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. El zaguero Danilo, de 35 años, sufrió dos fracturas en la mandíbula tras un fuerte choque con el arquero rival Fábio sobre el final del triunfo 1-0 ante Fluminense, partido en el que había ingresado desde el banco de suplentes. Por la lesión, el defensor será operado este lunes y tendrá cerca de cuatro semanas de recuperación, por lo que se perderá los dos cruces de la serie.
La baja de Danilo complica el armado del fondo del equipo carioca y se suma a otras ausencias de peso. La principal es la de Giorgian de Arrascaeta, operado el pasado 1 de octubre por una fractura en la muñeca izquierda sufrida en el amistoso entre Uruguay y Corea del Sur durante la última fecha FIFA. Además, Jorginho tampoco podrá jugar la ida en La Plata: debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado por doble amarilla en la vuelta de cuartos de final frente a Independiente del Valle.
El primer partido de la serie se disputará este jueves desde las 21:30 en el estadio Uno, mientras que la revancha será una semana más tarde en el Maracaná. El Estudiantes de Alexander Medina también llega condicionado en defensa: no tendrá a disposición a Leandro González Pirez ni a Tomás Palacios por acumulación de amarillas, dos bajas sensibles que en los últimos días apuraron a la dirigencia "Pincha" a contratar a Marcos Rojo.