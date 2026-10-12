Problemas para Flamengo: Danilo se fracturó la mandíbula y se pierde la serie con Estudiantes

Flamengo sumó un dolor de cabeza inesperado antes de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. El zaguero Danilo, de 35 años, sufrió dos fracturas en la mandíbula tras un fuerte choque con el arquero rival Fábio sobre el final del triunfo 1-0 ante Fluminense, partido en el que había ingresado desde el banco de suplentes. Por la lesión, el defensor será operado este lunes y tendrá cerca de cuatro semanas de recuperación, por lo que se perderá los dos cruces de la serie.