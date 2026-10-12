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Problemas para Flamengo: Danilo se fracturó la mandíbula y se pierde la serie con Estudiantes

El defensor de 35 años será operado tras chocar con el arquero Fábio en el clásico carioca y tendrá cerca de un mes de recuperación. Su baja se suma a la lesión de Giorgian de Arrascaeta y a la suspensión de Jorginho para la ida en La Plata.

REVANCHA. En 2025, Estudiantes y Flamengo se cruzaron en cuartos de final, y el equipo brasileño avanzó por penales.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Danilo, defensor de Flamengo, sufrió una fractura mandibular ante Fluminense tras chocar con el arquero rival y se perderá las semifinales de Libertadores frente a Estudiantes.
  • El zaguero será operado este lunes. Su baja se suma a la lesión de Giorgian de Arrascaeta y a la suspensión de Jorginho de cara al partido de ida en La Plata.
  • Con defensas diezmadas en ambos clubes, la serie semifinal iniciará este jueves en el estadio Uno y se definirá una semana después en el Maracaná por un lugar en la final.
Resumen generado con IA

Flamengo sumó un dolor de cabeza inesperado antes de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. El zaguero Danilo, de 35 años, sufrió dos fracturas en la mandíbula tras un fuerte choque con el arquero rival Fábio sobre el final del triunfo 1-0 ante Fluminense, partido en el que había ingresado desde el banco de suplentes. Por la lesión, el defensor será operado este lunes y tendrá cerca de cuatro semanas de recuperación, por lo que se perderá los dos cruces de la serie.

La baja de Danilo complica el armado del fondo del equipo carioca y se suma a otras ausencias de peso. La principal es la de Giorgian de Arrascaeta, operado el pasado 1 de octubre por una fractura en la muñeca izquierda sufrida en el amistoso entre Uruguay y Corea del Sur durante la última fecha FIFA. Además, Jorginho tampoco podrá jugar la ida en La Plata: debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado por doble amarilla en la vuelta de cuartos de final frente a Independiente del Valle.

El primer partido de la serie se disputará este jueves desde las 21:30 en el estadio Uno, mientras que la revancha será una semana más tarde en el Maracaná. El Estudiantes de Alexander Medina también llega condicionado en defensa: no tendrá a disposición a Leandro González Pirez ni a Tomás Palacios por acumulación de amarillas, dos bajas sensibles que en los últimos días apuraron a la dirigencia "Pincha" a contratar a Marcos Rojo.

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