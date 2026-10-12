Qué sucede con la glucosa si se consume aceite de oliva antes de los carbohidratos

El control de la glucosa en la prevención y tratamiento de la diabetes es crucial. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kioto evaluó cuáles son las consecuencias de cambiar el orden en que se consumen grasas. Según se descubrió, administrar aceite de oliva a los ratones antes que otro grupo de alimentos, como los carbohidratos, demostró reducir el aumento inicial de glucosa en sangre.