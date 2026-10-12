Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este lunes un clima fresco e inestable en Tucumán, con lloviznas y probables tormentas aisladas por el ingreso de humedad.
- El día inició con 99% de humedad y visibilidad reducida a tres kilómetros; se prevén vientos leves del sur y marcas térmicas de entre 13 °C y 18 °C.
- Las condiciones frescas e inestables persistirán durante toda la semana en la provincia, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 16 °C y 19 °C.
El tiempo en Tucumán se presentará inestable este lunes 12 de octubre, con cielo cubierto, lloviznas y probabilidad de tormentas aisladas a lo largo de la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima en San Miguel de Tucumán.
Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá cubierto y se registrarán lloviznas. La temperatura mínima prevista es de 13 °C, con una humedad del 99% y una visibilidad reducida a tres kilómetros, de acuerdo con los datos registrados a las 6.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana, la tarde y la noche
Para la mañana, el pronóstico indica lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 13 °C y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Durante la tarde, se esperan tormentas aisladas y una temperatura máxima de 18 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, aunque el viento será leve, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora y dirección predominante del sudoeste.
Por la noche, continuaría la inestabilidad, con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 15 °C. El viento cambiará al noreste y alcanzará velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Qué dice el pronóstico para los próximos días en Tucumán
Las previsiones para el resto de la semana anticipan temperaturas máximas de entre 16 °C y 19 °C, con mínimas que oscilarán entre los 12 °C y los 15 °C.
Para el martes se espera una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C. El miércoles, los valores térmicos se ubicarían entre los 13 °C y los 19 °C, mientras que el jueves la temperatura oscilaría entre los 15 °C y los 17 °C.
El viernes se prevén marcas de entre 13 °C y 17 °C. Para el sábado, el pronóstico anticipa una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C, mientras que el domingo los registros rondarían los 14 °C de mínima y los 16 °C de máxima.
De esta manera, Tucumán tendrá un lunes fresco e inestable, con lluvias y tormentas aisladas y temperaturas moderadas para esta época del año.