Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

El tiempo en Tucumán se presentará inestable este lunes 12 de octubre, con cielo cubierto, lloviznas y probabilidad de tormentas aisladas a lo largo de la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima en San Miguel de Tucumán.