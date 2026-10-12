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Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional. Spoiler Alert: prepará el paraguas.

PRONÓSTICO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 12 de octubre.
PRONÓSTICO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 12 de octubre.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este lunes un clima fresco e inestable en Tucumán, con lloviznas y probables tormentas aisladas por el ingreso de humedad.
  • El día inició con 99% de humedad y visibilidad reducida a tres kilómetros; se prevén vientos leves del sur y marcas térmicas de entre 13 °C y 18 °C.
  • Las condiciones frescas e inestables persistirán durante toda la semana en la provincia, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 16 °C y 19 °C.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán se presentará inestable este lunes 12 de octubre, con cielo cubierto, lloviznas y probabilidad de tormentas aisladas a lo largo de la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima en San Miguel de Tucumán.

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá cubierto y se registrarán lloviznas. La temperatura mínima prevista es de 13 °C, con una humedad del 99% y una visibilidad reducida a tres kilómetros, de acuerdo con los datos registrados a las 6.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana, la tarde y la noche

Para la mañana, el pronóstico indica lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 13 °C y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la tarde, se esperan tormentas aisladas y una temperatura máxima de 18 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, aunque el viento será leve, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora y dirección predominante del sudoeste.

Por la noche, continuaría la inestabilidad, con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 15 °C. El viento cambiará al noreste y alcanzará velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Qué dice el pronóstico para los próximos días en Tucumán

Las previsiones para el resto de la semana anticipan temperaturas máximas de entre 16 °C y 19 °C, con mínimas que oscilarán entre los 12 °C y los 15 °C.

Para el martes se espera una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C. El miércoles, los valores térmicos se ubicarían entre los 13 °C y los 19 °C, mientras que el jueves la temperatura oscilaría entre los 15 °C y los 17 °C.

El viernes se prevén marcas de entre 13 °C y 17 °C. Para el sábado, el pronóstico anticipa una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C, mientras que el domingo los registros rondarían los 14 °C de mínima y los 16 °C de máxima.

De esta manera, Tucumán tendrá un lunes fresco e inestable, con lluvias y tormentas aisladas y temperaturas moderadas para esta época del año.

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