Secciones
SociedadSalud

Azúcar alta o baja: cómo identificar los mareos por niveles de glucosa

Los especialistas recomiendan seguir de cerca nuestros valores para evitar el desarrollo de otras enfermedades complejas, entre ellas la diabetes.

imagen ilustrativa imagen ilustrativa (Getty Images)
Hace 2 Hs

No regular los niveles de azúcar en sangre puede desencadenar una hiperglucemia (alto) o hipoglucemia (bajo) y es por esto que los especialistas recomiendan seguir de cerca los síntomas que puedan presentarse. Según señalan los médicos, entre los signos más comunes se encuentran los mareos y explican cómo identificarlos si se trata de un exceso o falta de glucosa.

Azúcar alta: cuál es el poderoso té que debes tomar en ayunas para regular la glucosa en sangre

Azúcar alta: cuál es el poderoso té que debes tomar en ayunas para regular la glucosa en sangre

De acuerdo con el sitio Cigna, comer demasiadas calorías, dejar de tomar los medicamentos (insulina o pastillas) o tener una infección o una enfermedad, una lesión, una cirugía o estrés emocional pueden hacer que su azúcar en la sangre aumente.

Con el tiempo, destacan, “el azúcar alta en la sangre puede hacerles daño a los ojos, el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos y los nervios”.

En cambio, no comer lo suficiente o saltar comidas, tomar demasiados medicamentos (insulina o pastillas), hacer más ejercicio de lo habitual o tomar determinados medicamentos que reducen el azúcar en la sangre pueden hacer que su azúcar en la sangre disminuya rápidamente.

¿Qué se siente cuando se baja el azúcar?

El azúcar baja en la sangre se relaciona a menudo con la diabetes, pero puede ocurrir en personas sin esta afección. Sea cual sea la causa, la hipoglucemia es peligrosa, advierten en Medical News Today.

Una disminución de los niveles de azúcar, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), provoca síntomas como:

- Temblor o nerviosismo

- Cansancio

- Dolor de cabeza

- Hambre

- Mareos

- El corazón late demasiado rápido o sin constancia

- No puede ver ni hablar con claridad.

En casos graves (concentración de glucosa en la sangre muy baja), puede haber:

- Convulsiones

- Pérdida del conocimiento

Cuáles son los síntomas de azúcar alta

Como “habituales” presenta la Clínica Universidad de Navarra (CUN) tres “aumentos”:

- De sed

- Cantidad de orina

- Del apetito (polifagia).

Otros según la CUN y Medline Plus son:

- Infecciones de repetición,

- Mala cicatrización de heridas,

- Prurito (picor),

- Sentirse cansado o débil

- Dolores de cabeza

- Visión borrosa

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La fruta ideal para el desayuno que ayuda a controlar el azúcar en sangre

La fruta ideal para el desayuno que ayuda a controlar el azúcar en sangre

¿La tomás todos los días? La bebida “saludable” que afectaría la memoria y el riesgo de Alzheimer

¿La tomás todos los días? La bebida “saludable” que afectaría la memoria y el riesgo de Alzheimer

La bebida que parece inofensiva pero daña el cerebro y acelera el alzheimer

La bebida que parece inofensiva pero daña el cerebro y acelera el alzheimer

Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
3

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Perfil del padre de una hija asesinada
4

Perfil del padre de una hija asesinada

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
5

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo
6

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Más Noticias
Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

Comentarios