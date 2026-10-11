Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Resumen para apurados
- Los Fundamentalistas convocaron a miles de seguidores este fin de semana en el Hipódromo de Tucumán para homenajear al Indio Solari y revivir el ritual ricotero.
- Familias y diversas generaciones colmaron el predio para entonar clásicos del rock nacional, consolidando una tradición musical transmitida activamente de padres a hijos.
- El masivo encuentro ratifica la vigencia del fenómeno ricotero en el norte argentino y asegura la continuidad de su legado cultural entre los nuevos públicos.
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