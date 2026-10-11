EconomíaNoticias económicas Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público En las provincias, el ajuste se concentró más por la caída real de los ingresos federales y por la menor recaudación provincial debido al deterioro del consumo y de la actividad. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL JAVIER MILEI Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Javier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Si comprás un TV de $ 1 millón, casi la mitad de su valor corresponde a impuestos Los 10 autos 0km más baratos de octubre: cuáles son y cuánto cuestan Ni inflación ni inseguridad ni corrupción: ingresos y empleo son las principales preocupaciones ciudadanas Rentas prorrogó el régimen de regularización de deudas fiscales: ¿hasta cuándo hay tiempo? ¿Gastar para no quedar afuera socialmente? Las claves para entender el FOMO financiero Lo más popular ¿Tenés una idea y querés convertirla en negocio? Hay un curso online para emprendedores Una escuela técnica de Lastenia será la primera en aplicar un programa de salud mental y adicciones ¿Cómo aprendemos a vivir en internet? Un congreso pone el foco en la educación y ciudadanía digital US$500.000 para producir una serie: el INCAA abrió una nueva convocatoria Sector bovino: de enero a septiembre se faenó un millón de animales menos interanual Ranking notas premium La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo Un partido se despega del acuerdo opositor y conducción confirmada en Defensa Civil