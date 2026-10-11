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Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

En las provincias, el ajuste se concentró más por la caída real de los ingresos federales y por la menor recaudación provincial debido al deterioro del consumo y de la actividad.

JAVIER MILEI
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Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

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