Tragedia en un parque de Inglaterra: saltó al área de tigres y murió frente a decenas de visitantes

Qué pasó con el animal tras el hecho

Lee Pitcher, diputado por Doncaster East y la Isla de Axholme, también expresó su agradecimiento a los equipos de rescate por su respuesta. En un comunicado compartido en sus redes sociales, manifestó: "Entiendo que se está brindando apoyo a quienes lo necesitan. Como siempre, expreso mi más sincero agradecimiento a los servicios de emergencia por su rapidez y profesionalidad, y sé que hablo en nombre de todos los habitantes de Doncaster East y la Isla de Axholme cuando digo que nuestros pensamientos están con todos los afectados por los sucesos de hoy".