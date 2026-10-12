Tragedia en un parque de Inglaterra: saltó al área de tigres y murió frente a decenas de visitantes

Resumen para apurados
- Un joven murió el sábado en un parque de Yorkshire, Inglaterra, tras ingresar deliberadamente al recinto de un tigre de Amur y ser atacado por el animal.
- La víctima saltó desde una pasarela elevada hacia el área del felino frente a decenas de visitantes, lo que desató pánico y la inmediata evacuación del predio.
- La reserva clausuró sus instalaciones e investiga el hecho junto a la policía. Además, confirmó que el tigre no será sacrificado y pidió frenar la difusión de videos.
El Parque de Vida Silvestre de Yorkshire debió ser inmediatamente evacuado luego de que un hombre accediera al recinto de un tigre y muriera embestido poco después. El resto de los visitantes registró el momento en que el joven se adentró en la jaula, imágenes que se difundieron rápidamente en redes sociales y que la institución solicitó no compartir. Tras el trágico suceso registrado el sábado 10 de octubre de 2026, el predio permaneció cerrado durante todo el fin de semana.
La víctima falleció en el acto tras ingresar al perímetro de un tigre de Amur cerca de Doncaster, en la zona norte de Inglaterra. El sujeto fue atacado por el animal llamado Altai, según confirmó la Policía de Yorkshire. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia que acudieron al lugar, sufrió heridas de extrema gravedad y se constató su deceso en el mismo predio.
Clausura tras la tragedia
Alrededor de las 13:35 del sábado, las fuerzas de seguridad recibieron un llamado de alerta proveniente del complejo. Los paramédicos y agentes acudieron con rapidez, pero no pudieron salvarle la vida. El animal resultó ileso y permaneció dentro de su perímetro, mientras que la reserva fue clausurada para el público durante el resto del fin de semana.
El ministro de Asuntos Exteriores y diputado por Doncaster North, Ed Miliband, declaró estar "profundamente entristecido" al enterarse del incidente y envió sus "pensamientos y más sentidas condolencias a la familia de la persona fallecida". Añadió además que estaba "muy agradecido a los servicios de emergencia y al personal del parque que respondieron".
El pedido oficial para no difundir las imágenes
Por su parte, la dirección del Parque de Vida Silvestre de Yorkshire difundió una nota oficial: "Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida". En tanto, la policía confirmó que los allegados de la víctima están recibiendo asistencia y contención por parte de los agentes. "Somos conscientes de los vídeos que circulan por internet y pedimos a la gente que no comparta estas imágenes", expresaron las autoridades.
En horas de la mañana del domingo, a través de su sitio web, el zoológico detalló que sus protocolos de respuesta ante emergencias se habían "activado de inmediato" y que se encuentran "trabajando estrechamente con las autoridades para determinar exactamente qué sucedió".
Pánico y desconcierto entre los visitantes
De acuerdo con testimonios recogidos por la BBC, la víctima —cuya identidad no fue difundida oficialmente, aunque testigos estimaron que tenía alrededor de 22 años— descendió desde la pasarela elevada habilitada para el público hasta el interior del recinto. Una de las testigos, Ella Ford, relató que una mujer intentó hablarle antes de que saltara. “Se tiró y se arrastró frente al tigre, justo donde el animal estaba posado, y se quedó ahí”, describió la joven, quien presenció cómo el felino atacó al hombre mientras este pedía auxilio.
La evacuación posterior provocó momentos de incertidumbre y pánico entre las familias presentes. Karmelle Pelham, de 39 años y residente de Worksop, disfrutaba de un día en familia cuando el personal les indicó que debían abandonar las instalaciones de inmediato. Pelham afirmó haber oído lo que parecían ser "disparos" y vio una ambulancia aérea sobrevolar la zona. "Había una gran lona negra cubriendo el recinto de los tigres", agregó, al tiempo que destacó la organización de los empleados para evacuar a la multitud.
Qué pasó con el animal tras el hecho
Lee Pitcher, diputado por Doncaster East y la Isla de Axholme, también expresó su agradecimiento a los equipos de rescate por su respuesta. En un comunicado compartido en sus redes sociales, manifestó: "Entiendo que se está brindando apoyo a quienes lo necesitan. Como siempre, expreso mi más sincero agradecimiento a los servicios de emergencia por su rapidez y profesionalidad, y sé que hablo en nombre de todos los habitantes de Doncaster East y la Isla de Axholme cuando digo que nuestros pensamientos están con todos los afectados por los sucesos de hoy".
En las horas posteriores al hecho, numerosos vecinos se acercaron a dejar ofrendas florales en la entrada del establecimiento en señal de duelo. Por su parte, la dirección del Yorkshire Wildlife Park confirmó que el ejemplar Altai "está sano y salvo y no será sacrificado", aclarando que el animal permanece en buenas condiciones dentro de su espacio en "Land of the Tigers". Esta reserva de casi una hectárea fue inaugurada en 2011 para albergar tigres de Amur, una subespecie en peligro crítico de extinción de la que solo sobreviven unos 500 ejemplares en estado salvaje. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron al trágico desenlace.