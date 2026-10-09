Los Pumas suman un refuerzo de lujo: Shaun Edwards, el entrenador más ganador del Seis Naciones

Los Pumas continúan fortaleciendo su estructura de trabajo de cara a la Copa del Mundo de Australia 2027. La Unión Argentina de Rugby confirmó la incorporación de Shaun Edwards como nuevo entrenador de defensa del seleccionado nacional. El inglés, considerado uno de los especialistas más prestigiosos del rugby internacional, se sumará al cuerpo técnico encabezado por Felipe Contepomi a fines de octubre.