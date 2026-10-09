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Los Pumas suman un refuerzo de lujo: Shaun Edwards, el entrenador más ganador del Seis Naciones

El inglés, que conquistó siete títulos en el tradicional certamen europeo, se incorporará al cuerpo técnico de Felipe Contepomi como entrenador de defensa. Su llegada se suma al regreso de Mario Ledesma y apunta al Mundial de Australia 2027.

Edwards será parte del staff de Los Pumas.
Edwards será parte del staff de Los Pumas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UAR confirmó la llegada del inglés Shaun Edwards como entrenador de defensa de Los Pumas a fines de octubre para reforzar el ciclo mundialista hacia Australia 2027.
  • El prestigioso técnico inglés llega tras ganar siete títulos del Seis Naciones con Gales y Francia, en una reestructuración que también suma el regreso de Mario Ledesma.
  • Su incorporación busca jerarquizar el sistema defensivo del equipo de Felipe Contepomi en una fase crucial de preparación con la mira en el Mundial de Australia 2027.
Resumen generado con IA

Los Pumas continúan fortaleciendo su estructura de trabajo de cara a la Copa del Mundo de Australia 2027. La Unión Argentina de Rugby confirmó la incorporación de Shaun Edwards como nuevo entrenador de defensa del seleccionado nacional. El inglés, considerado uno de los especialistas más prestigiosos del rugby internacional, se sumará al cuerpo técnico encabezado por Felipe Contepomi a fines de octubre.

Su llegada representa una apuesta importante para el equipo argentino, que también contará con el regreso de Mario Ledesma como entrenador de forwards.

Edwards, nacido en Wigan, Inglaterra, posee una trayectoria excepcional. Es el entrenador más ganador de la historia del Seis Naciones, con siete títulos conseguidos durante sus etapas en Gales y Francia.

Entre 2008 y 2019 trabajó con el seleccionado galés, con el que conquistó cuatro ediciones del torneo (2008, 2012, 2013 y 2019), tres de ellas con Grand Slam. Además, contribuyó a que Gales alcanzara el primer puesto del ranking mundial en 2019.

Posteriormente, entre 2019 y 2026, estuvo al frente de la defensa de Francia. Durante ese período, el seleccionado francés obtuvo tres títulos del Seis Naciones (2022, 2025 y 2026), incluido el Grand Slam de 2022, y también llegó a la cima de la clasificación internacional.

Una trayectoria repleta de títulos

Antes de su experiencia con los seleccionados europeos, Edwards construyó una carrera exitosa en Wasps, donde trabajó entre 2002 y 2011. Allí conquistó dos Champions Cup, una Challenge Cup, cuatro ligas inglesas y el Anglo-Welsh Trophy.

Su pasado como jugador también fue destacado. Defendió los colores de Wigan Warriors en rugby league entre 1983 y 1997 y acumuló 37 títulos, una cifra que lo convirtió en uno de los deportistas más exitosos de esa disciplina.

Tras confirmarse su incorporación, Edwards expresó su entusiasmo por sumarse al equipo de Contepomi y acompañar el proceso hasta el Mundial.

Además, destacó su admiración por la calidad y las habilidades de los jugadores argentinos, y manifestó su intención de aportar toda su experiencia internacional.

Con su llegada y el regreso de Ledesma, Los Pumas incorporan dos entrenadores de amplia trayectoria para afrontar una etapa clave de preparación rumbo a Australia 2027.

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