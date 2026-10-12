EspectáculosFamosos

Qué hacen hoy los exintegrantes de Mambrú: así cambiaron sus vidas después de la fama

Aunque ya no existe como banda, sus integrantes continúan siendo figuras destacadas en el mundo del espectáculo y la música.

Qué pasó con los miembros de Mambrú: así son sus vidas hoy
Qué pasó con los miembros de "Mambrú": así son sus vidas hoy
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • A dos décadas de su auge, los exmiembros del grupo Mambrú desarrollan hoy carreras diversas en teatro, producción y rock en Argentina y Europa tras disolverse en 2005.
  • Surgida en 2002 del reality Popstars, la boy band cosechó un éxito masivo con giras y estadios antes de que sus cinco vocalistas decidieran separarse para encarar proyectos propios.
  • El recorrido de sus integrantes evidencia la vigencia de los talentos surgidos de los realities en la escena cultural actual, consolidándose en distintas ramas del espectáculo.
Resumen generado con IA

Pasaron más de 20 años desde la disolución de "Mambrú" la banda que surgió en 2002 tras ganar la segunda temporada del reality show "Popstars" en Argentina. Conformada por Pablo Silberberg, Germán "Tripa" Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch, la agrupación alcanzó un éxito vertiginoso con miles de seguidores, llenando teatros y girando por varios países. Sin embargo, en 2005, decidieron separarse y cada integrante tomó un rumbo diferente. Aquí te contamos qué fue de sus vidas tras "Mambrú."

Germán "Tripa" Tripel: música, actuación y musicales

Germán Tripel, más conocido como "Tripa," encontró su camino en el mundo del espectáculo fusionando sus dos pasiones: la música y la actuación. En 2008, lanzó su álbum como solista, "Push!," y a menudo canta junto a su pareja, Flor Otero. Además, trabajó como actor en diversas telenovelas y programas argentinos como "Violetta," "Soy Luna," "Solamente Vos" y "Millennials." También participó en películas nacionales como "El desafío" y "Los bastardos." Actualmente, "Tripa" brilla en el musical "School of Rock," mostrando su versatilidad como artista.

Qué hacen hoy los exintegrantes de Mambrú: así cambiaron sus vidas después de la fama

Pablo Silberberg: De "Mambrú" a "Inmigrantes"

Tras la disolución de "Mambrú," Pablo Silberberg se unió a su hermano Carlos para formar la banda de rock "Inmigrantes" en 2004. Durante años, recorrieron el país y mantuvieron viva la pasión por la música. Aunque bajaron un poco el ritmo de presentaciones, en 2021 lanzaron su último álbum. La banda sigue activa, y Pablo continúa trabajando en nuevos proyectos.

Milton Amadeo: nuevos proyectos musicales

Milton Amadeo, después de "Mambrú," decidió mantenerse en el ámbito musical y actualmente forma un dúo con Martín Scalise, con quien tocan en distintos lugares, como el Espacio Cultural Borges. Su amor por la música no paró, y sigue explorando nuevas facetas artísticas y creativas.

Emanuel Ntaka: Un productor musical en las sombras

Emanuel Ntaka también lanzó un disco como solista, titulado "No pares," después de la disolución del grupo. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión estaba detrás de los escenarios, en la producción musical. Actualmente, Ntaka mantiene un perfil bajo, concentrado en su labor como productor, alejado de los focos y la fama.

Gerónimo Rauch: un talento en los musicales internacionales

Gerónimo Rauch se estableció en España, donde encontró su lugar en el teatro musical. Participó en producciones de renombre como "Los Miserables," "Jesucristo Superstar" y "Chicago." En 2018, lanzó su álbum como solista, "Porque yo te amo," consolidándose como un referente en el género musical.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guillermo Andino y Karin Cohen: se conoció el verdadero motivo de su separación

Guillermo Andino y Karin Cohen: se conoció el verdadero motivo de su separación

Trasladarán los restos de Héctor Alterio a Argentina a 10 meses de su muerte

Trasladarán los restos de Héctor Alterio a Argentina a 10 meses de su muerte

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Lo más popular
Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
1

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre
2

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
3

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
4

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán
5

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Ranking notas premium
Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
1

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
2

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
3

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
4

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
5

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

Más Noticias
Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Comentarios