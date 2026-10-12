Qué hacen hoy los exintegrantes de Mambrú: así cambiaron sus vidas después de la fama

Pasaron más de 20 años desde la disolución de "Mambrú" la banda que surgió en 2002 tras ganar la segunda temporada del reality show "Popstars" en Argentina. Conformada por Pablo Silberberg, Germán "Tripa" Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch, la agrupación alcanzó un éxito vertiginoso con miles de seguidores, llenando teatros y girando por varios países. Sin embargo, en 2005, decidieron separarse y cada integrante tomó un rumbo diferente. Aquí te contamos qué fue de sus vidas tras "Mambrú."