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Trasladarán los restos de Héctor Alterio a Argentina a 10 meses de su muerte

La familia del artista y la Asociación de Actores invitaron a la ceremonia que se realizará esta semana.

Trasladarán los restos de Héctor Alterio a Argentina a 10 meses de su muerte
Foto: Asociación Argentina de Actores y Actrices
Por Milagro Corbalán Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Las cenizas de Héctor Alterio serán depositadas este jueves en el Cementerio de la Chacarita, Buenos Aires, para que descanse en su tierra a diez meses de su muerte en Madrid.
  • El artista falleció a los 96 años en España, país donde se exilió en 1975. Sus hijos Ernesto y Malena encabezarán una ceremonia abierta junto a la Asociación Argentina de Actores.
  • El retorno de sus restos simboliza un emotivo homenaje al legado cultural de un referente del cine y teatro, protagonista de hitos como La historia oficial y La tregua.
Resumen generado con IA

La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó esta semana que los restos de Héctor Alterio regresarán al país, a 10 meses de su fallecimiento. El actor tenía 96 años cuando murió en Madrid, España, donde vivía desde hacía años. La semana próxima se trasladarán sus cenizas a Buenos Aires y su familia encabezará un acto en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Adiós a Héctor Alterio, un ícono del cine

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Este jueves 15 de octubre a las 16, Malena y Ernesto Alterio, junto a sus seres queridos, llevarán las cenizas del actor al Panteón de Actores “donde descansará en la tierra que siempre llevó consigo”, informaron desde Actores. “Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, es su ADN. En realidad, será como volver al barrio que lo vio crecer”, declararon sus hijos.

Invitan al evento por la repatriación de los restos de Héctor Alterio

En el comunicado, compartido este jueves en el sitio oficial de Actores, se compartió el llamado abierto a la ceremonia. “La Asociación Argentina de Actores y Actrices invita a la comunidad actoral y cultural a acompañar un momento profundamente significativo: la llegada a la Argentina, desde España, de las cenizas de nuestro querido compañero Héctor Alterio”.

Según informaron sus hijos, será “un acto sencillo, como él era”, para recordarlo y compartir entre compañeros, amigos y admiradores este momento tan especial.

“Buenos Aires fue su ciudad, el lugar de sus comienzos, de su formación y de una parte fundamental de su extraordinaria trayectoria artística y humana. Por eso, este regreso tiene una dimensión profundamente emotiva y simbólica para quienes compartieron con él el oficio, la militancia cultural, la amistad y el afecto”, destacó la Asociación.

Héctor Alterio y una nutrida filmografía

Alterio formó parte del elenco de más de 60 películas de cine. Fue una de las figuras más destacadas del teatro y la televisión con una trayectoria de más de siete décadas. Debutó en el teatro en 1948 con “Prohibido suicidarse en primavera” de Alejandro Casona. Fue fundador de la compañía Nuevo Teatro, impulsora del teatro independiente. Grabó su primera película en 1965, “Todo sol es amargo”.

La muerte de Héctor Alterio: las seis películas imprescindibles de su legado en el cine

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En 1975 debió exiliarse a España debido a las constantes amenazas que recibió de parte de la Triple A. En Europa continuó desarrollando su carrera artística. Entre sus principales filmes se encuentran “La Patagonia rebelde”, “La tregua”, “Camila” y “La historia oficial”, ganadora del Oscar a mejor película internacional en 1985.

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