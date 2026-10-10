Trasladarán los restos de Héctor Alterio a Argentina a 10 meses de su muerte

Héctor Alterio y una nutrida filmografía

Alterio formó parte del elenco de más de 60 películas de cine. Fue una de las figuras más destacadas del teatro y la televisión con una trayectoria de más de siete décadas. Debutó en el teatro en 1948 con “Prohibido suicidarse en primavera” de Alejandro Casona. Fue fundador de la compañía Nuevo Teatro, impulsora del teatro independiente. Grabó su primera película en 1965, “Todo sol es amargo”.