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Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Nico Paz se convirtió en una de las grandes apariciones de la Selección Argentina. Mientras el joven futbolista se destaca por su talento dentro de la cancha, en las últimas horas también llamó la atención un dato sobre su familia: tiene un reconocido diseñador argentino como tío.

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos
Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán reveló recientemente en televisión que el futbolista de la Selección Nico Paz es sobrino del diseñador de moda argentino Fabián Paz.
  • El diseñador de la firma Pucheta Paz felicitó a su sobrino en redes sociales tras su consolidación y destacadas apariciones con el equipo albiceleste.
  • El vínculo une el deporte y la alta costura, mientras el joven volante proyecta afianzarse en el ciclo de Scaloni y su tío expande su marca en el país.
Resumen generado con IA

Nico Paz es una de las jóvenes figuras que despiertan mayores expectativas en la Selección Argentina. El mediocampista se destaca por su técnica, su visión de juego y su capacidad para generar peligro en los últimos metros, mientras comienza a construir su propia historia con la camiseta albiceleste.

Sin embargo, en los últimos días también trascendió un dato relacionado con su familia que sorprendió a muchos. Nico Paz es sobrino de Fabián Paz, reconocido diseñador argentino y uno de los responsables de la marca de moda Pucheta Paz.

El vínculo familiar fue revelado públicamente por Moria Casán, quien contó el parentesco durante su programa y destacó las cualidades del futbolista.

Quién es Fabián Paz, el tío de Nico Paz

Fabián Paz es un reconocido diseñador de moda argentino y está al frente de Pucheta Paz, una firma vinculada al mundo de la indumentaria.

El dato sobre su parentesco con Nico Paz tomó mayor repercusión cuando el futbolista comenzó a ganar protagonismo con la Selección Argentina. La propia Moria Casán fue quien reveló públicamente que el joven jugador es sobrino del diseñador.

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

“En un momento entró Nico Paz. Es el sobrino de Fabián Paz, el de Pucheta Paz. Es el hijo de su hermano”, contó la conductora al referirse al futbolista.

La revelación rápidamente llamó la atención debido a que se trata de dos figuras provenientes de ámbitos completamente diferentes: mientras Nico Paz construye su carrera en el fútbol, su tío se consolidó en el mundo de la moda.

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Fabián Paz felicitó a Nico por su presente con la Selección

El vínculo entre ambos también quedó reflejado en las redes sociales. Fabián Paz felicitó públicamente a su sobrino por su presente con la Selección Argentina y por el crecimiento que viene mostrando en el fútbol de elite.

De esta manera, el apellido Paz vuelve a quedar asociado a dos mundos distintos. Por un lado, Nico aparece como una de las grandes promesas del fútbol argentino y busca ganarse un lugar cada vez más importante en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por el otro, Fabián Paz mantiene su trayectoria en la industria de la moda, donde es reconocido por su trabajo al frente de Pucheta Paz.


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