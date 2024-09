Gladys "La Bomba Tucumana" cantó en el Mambrú & Bandana Day y le llovieron críticas en las redes

Gladys, por su parte, agradeció que la hayan convocado y expresó mediante sus historias de Instagram: "Bueno, ya me pasó un poco el cagazo. Yo ya pasé, estoy feliz de que me hayan convocado para este homenaje a Bandana. Estaba asustada porque me sacaron de mi hábitat, que es la cumbia, pero estoy re feliz de que me tengan en cuenta para hacer cosas, hoy en 2024".