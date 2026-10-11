Donald Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

Resumen para apurados
- Donald Trump anunció este domingo un alto el fuego energético inmediato entre Rusia y Ucrania, aunque desde Kiev señalaron que la noticia los tomó por sorpresa.
- La medida surge tras diálogos de Trump con Putin y reuniones en Miami, luego de que Zelensky admitiera estar abierto a suspender ataques mutuos contra la energía.
- El acuerdo busca frenar la escalada contra infraestructura crítica, pero su éxito dependerá del compromiso oficial y el cumplimiento efectivo de ambas partes.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego en el sector energético, aunque inicialmente no hubo una confirmación oficial por parte de Moscú y desde Kiev señalaron que la noticia los tomó por sorpresa.
“Con efecto inmediato, hay un ALTO EL FUEGO EN EL SECTOR ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han aceptado. ¡No lo incumplan!”, publicó Trump en sus redes sociales durante la mañana.
Tras el anuncio, hubo consultas periodísticas a la Casa Blanca para conocer cómo se había alcanzado el acuerdo y cuáles serían los próximos pasos. Una fuente cercana al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicó que aceptarían la tregua si Rusia también se comprometía a respetarla, consignó la cadena CNN.
La declaración de Trump se conoció días después de una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que ambos anunciaron un controvertido acuerdo para abastecer los mercados con combustible diésel ruso.
En paralelo, funcionarios ucranianos y estadounidenses, entre ellos Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado especial, iniciaron conversaciones en Miami cuando se anunció el acuerdo sobre el diésel, el viernes. La iniciativa generó fuertes críticas de Zelensky.
El sábado, Trump había reclamado que Ucrania “consiga un nuevo líder que pueda alcanzar un acuerdo”. Sin embargo, todavía no estaba claro qué motivó el anuncio del alto el fuego energético realizado este domingo.
Horas antes, el propio Zelensky había manifestado su disposición a suspender los ataques contra ese sector. “Está bien, si quieren un alto el fuego en el sector energético, estamos abiertos a eso”, expresó durante una entrevista con ABC News.
“No nos ataquen. No maten a nuestros niños. Dejaremos de atacar su diésel. Y creo que es justo, un acuerdo justo”, agregó el mandatario ucraniano.