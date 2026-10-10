Donald Trump explotó contra Volodimir Zelensky: “Es hora de que Ucrania tenga nuevo presidente”

Resumen para apurados
- Donald Trump afirmó que Ucrania debe cambiar de presidente tras los ataques de Kiev a refinerías de gasoil rusas, que perjudican el suministro energético global.
- La crítica sigue a un pacto entre Washington y Moscú por combustible, mientras Zelensky pidió a EE.UU. mantener una postura firme ante Rusia y defender la soberanía ucraniana.
- La postura de Trump profundiza la tensión diplomática con Kiev y anticipa un giro clave en el respaldo estadounidense si busca forzar negociaciones de paz inmediatas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este sábado a cargar contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, por los bombardeos de Kiev contra refinerías de gasoil rusas. “Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, aseguró el republicano.
Las declaraciones se produjeron después de que la administración norteamericana autorizó las operaciones rusas con gasoil hasta abril, con el objetivo de controlar la suba global de los precios.
El acuerdo entre Trump y Vladimir Putin contempla que Rusia suministre hasta 3.000 millones de toneladas de gasoil, equivalentes a 22,5 millones de barriles, en el corto plazo. Se espera que la iniciativa beneficie especialmente al sector rural de Estados Unidos, una de las bases electorales del republicano, que en las últimas encuestas se mostró decepcionado por su manejo de la economía, en la recta final hacia las elecciones de medio término de noviembre.
Trump cuestionó los ataques contra las refinerías rusas
El presidente estadounidense justificó sus críticas a Zelensky al sostener que los ataques contra las instalaciones petroleras rusas generan consecuencias que exceden el conflicto bélico y pueden afectar el abastecimiento mundial de combustible.
“Le dijimos 'puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías', porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible gasoil, porque Rusia suministra una gran parte del combustible gasoil en todo el mundo”, argumentó Trump.
Explicó que actualmente existe un “gran desabastecimiento” de gasoil debido a la falta de refinerías dedicadas a producir ese combustible.
“Yo le dije: 'hace lo que quieras, pero no ataques las refinerías. Hay muchos objetivos, no ataques las refinerías'. Y salió y atacó... Y no va a afectar a nuestros agricultores, ni a nuestros ganaderos, ni al resto del mundo. Así que más le vale que se detenga de una vez por todas”, agregó.
Este sábado, medios rusos informaron sobre un ataque con drones contra una refinería petrolera en Rostov del Don, una ciudad ubicada en el sur de Rusia. Previamente, Ucrania había atacado con drones de largo alcance An-196 RS una refinería en Ujtá, en la región de Komi, al noroeste del país, y otra en Omsk, considerada la más grande de Rusia, con misiles FP-6, versiones modificadas de los FP-1.
La respuesta de Zelensky
La reacción del presidente ucraniano no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Zelensky reclamó que Estados Unidos mantenga una postura firme tanto en el respaldo a Ucrania como en las conversaciones con Moscú.
“Contamos con el apoyo justo de Estados Unidos para nuestra defensa de la vida, para nuestra defensa del pueblo de Ucrania, y con que Estados Unidos mantenga una conversación igualmente firme con Rusia. Una conversación firme, no débil”, tuiteó el líder ucraniano.
Trump, por su parte, afirmó que Zelensky no ha querido llegar a acuerdos para poner fin a la guerra, un conflicto que consideró que “comenzó debido a la incompetencia”.
“Nunca debió haber empezado. No habrían perdido ya el 30% de su país”, sostuvo al referirse al Gobierno ucraniano.
El republicano insistió en que Ucrania necesita un dirigente dispuesto a negociar el fin de las hostilidades. “Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, señaló.
Finalmente, Trump reiteró su postura y concluyó que cree que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.