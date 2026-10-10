Donald Trump explotó contra Volodimir Zelensky: “Es hora de que Ucrania tenga nuevo presidente”

El acuerdo entre Trump y Vladimir Putin contempla que Rusia suministre hasta 3.000 millones de toneladas de gasoil, equivalentes a 22,5 millones de barriles, en el corto plazo. Se espera que la iniciativa beneficie especialmente al sector rural de Estados Unidos, una de las bases electorales del republicano, que en las últimas encuestas se mostró decepcionado por su manejo de la economía, en la recta final hacia las elecciones de medio término de noviembre.