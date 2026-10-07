Peste neumónica: EEUU presiona a Rusia para que explique la muerte de una trabajadora

Estados Unidos (EEUU) elevó la presión sobre Rusia para obtener respuestas sobre la muerte de una trabajadora de laboratorio en un instituto dedicado al estudio de la peste neumónica, en Siberia. Ante la falta de información oficial considerada suficiente, el gobierno de Donald Trump presentó una solicitud diplomática formal a Moscú para conocer las circunstancias del episodio y evaluar sus posibles riesgos.