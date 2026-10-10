Trump volvió a reclamar el Nobel de la Paz: "Puse fin a ocho guerras".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la decisión de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz y enumeró las razones por las que considera que merecía el reconocimiento. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, se atribuyó el fin de ocho guerras, la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamas y la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.