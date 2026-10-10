Trump volvió a reclamar el Nobel de la Paz: "Puse fin a ocho guerras"
El presidente de Estados Unidos cuestionó al comité que otorgó el galardón a la jurista sudafricana Navi Pillay y destacó sus supuestos logros en conflictos internacionales. También defendió las medidas de Washington contra la Corte Penal Internacional.
Resumen para apurados
- Donald Trump criticó en redes y en un acto al comité del Nobel por no otorgarle el premio de la Paz, tras adjudicarse el fin de ocho guerras y la captura de Nicolás Maduro.
- El galardón fue concedido a la jurista sudafricana Navi Pillay. Como represalia, la Casa Blanca confirmó sanciones financieras y operativas contra la Corte Penal Internacional.
- La postura estadounidense profundiza el conflicto con los organismos multilaterales, mientras Washington advierte que podría buscar el cierre definitivo del tribunal de La Haya.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la decisión de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz y enumeró las razones por las que considera que merecía el reconocimiento. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, se atribuyó el fin de ocho guerras, la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamas y la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.
“Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2”, escribió el mandatario. También aseguró que logró recuperar a todos los rehenes israelíes, incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos, y que consiguió la liberación de cientos de personas secuestradas en distintos países.
En la misma publicación, Trump afirmó que ganó una guerra en Venezuela y capturó a Maduro. Además, sostuvo que impidió que Irán obtuviera un arma nuclear.
“Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz”, cuestionó.
Trump calificó de “desacreditado” al Nobel de la Paz
Las críticas del presidente estadounidense también se escucharon durante un acto en Siracusa, antes de su publicación en redes sociales. Allí cuestionó al comité encargado de otorgar el premio y lo acusó de estar integrado por “ideólogos radicales” antidemocráticos y enemigos de la civilización.
Trump también se refirió con ironía a la ganadora del galardón, la jurista sudafricana Navi Pillay. “Nunca había oído hablar de esta persona en particular, pero felicidades de todas formas”, expresó.
La primera reacción del mandatario tras conocerse la decisión fue confirmar las sanciones de su Gobierno contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Pillay formó parte de ese tribunal, que investiga y juzga crímenes internacionales. Las medidas estadounidenses buscan restringir sus operaciones y sus fuentes de financiamiento.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también endureció el tono contra la CPI. Washington anunció que prohibiría transacciones con el tribunal, al que calificó de “deshonesto”.
“O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, advirtió Rubio.
El deseo de Trump de ganar el Nobel de la Paz
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, su política exterior generó cuestionamientos entre especialistas que analizaron su candidatura antes del anuncio de la ganadora.
Entre los aspectos señalados estuvieron la guerra contra Irán, sus ambiciones territoriales sobre Groenlandia, las restricciones a la inmigración y sus críticas a los organismos multilaterales.