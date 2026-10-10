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Fórmula 1: Verstappen triunfó y Colapinto abandonó la Sprint de Singapur

Fórmula 1: Verstappen triunfó y Colapinto abandonó la Sprint de Singapur
Foto: Instagram/maxverstappen1

Verstappen sumó la 14° victoria Sprint en una carrera más que accidentada. Franco Colapinto debió abandonar el circuito a pocas vueltas del inicio.

Hace 1 Hs

Posiciones de la carrera Sprint de Singapur

1° Verstappen

2° Hamilton

3° Leclerc

4° Antonelli

5° Lawson

6° Bearman

7° Hülkenberg

8° Norris

9° Gasly

10° Ocon

11° Aloso

12° Sainz

13° Lindblad

No terminaron la carrera Russell, Piastri, Colapinto, Pérez, Stroll, Bottas, Bortoleto, Albon y Hadjar. 

El orden podría modificarse por eventuales penalizaciones.

Hamilton no pudo con Verstappen en la Sprint de Singapur

Verstappen mantuvo el liderazgo y se quedó con los 8 puntos para Red Bull.

Hamilton y Leclerc se quedaron con un total de 13 puntos para Ferrari.

Foto: Instagra/maxverstappen1 Foto: Instagra/maxverstappen1

Choque de Piastri y Norris en la última vuelta

Los pilotos de McLaren tuvieron un fuerte toque en la vuelta 20/20 y Piastri salió de la carrera mientras que Norris perdió posiciones.

Vuelta 15/20: Verstappen sigue primero

Max Verstappen continúa ganando ventaja y ya se separa por 4.6 segundos de Hamilton, en el segundo lugar.

Albon abandonó la carrera.

Verstappen lidera la Sprint en la vuelta 12/20

El piloto de Red Bull logró mantener el primer lugar.

Lo siguen Hamilton, Leclerc, Piatti y Norris.

La FIA investiga a Bortoleto y Albon

Los pilotos de Williams y Audi tuvieron un toque en la pista antes de la vuelta 10/20.

Sprint de Singapur: quedan 15 autos en competencia

Valtteri Bottas y Gabriel Bortoleto salieron de la carrera Sprint de Marina Bay en la vuelta 8/20.

Foto: Instagram/valtteribottas Foto: Instagram/valtteribottas

Vuelta 7/20: se relanzó la carrera


Con cinco pilotos menos en el circuito, luchan por el liderazgo Verstappen, que quedó en primer lugar, y los Ferrari en segundo y tercero.


Franco Colapinto abandonó la carrera Sprint de Singapur

Franco Colapinto se sumó a los pilotos que tuvieron que abandonar el circuito callejero de Marina Bay.

Están fuera de competencia Russell, Stroll, Hadjar y Pérez.

Safety car en el Sprint de Singapur: choque de Russell y Stroll en la primera vuelta


George Russell chocó a minutos de la largada en la primera vuelta cuando llevaba el liderazgo de la carrera Sprint.

En un sector diferente también abandonó el auto Lance Stroll.


Foto: F1 Foto: F1

Largó la carrera Sprint de Singapur

Una intensa lluvia demoró la largada de la carrera 30 minutos.

Carrera Sprint de Singapur: el auto de seguridad recorre la pista

Con 6 minutos de demora, el safety car salió a dar una nueva vuelta a la pista para comprobar su estado. Los sectores 2 y 3 son los más afectados por el agua de la lluvia.
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