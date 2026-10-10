Fórmula 1: Verstappen triunfó y Colapinto abandonó la Sprint de Singapur

Posiciones de la carrera Sprint de Singapur
1° Verstappen
2° Hamilton
3° Leclerc
4° Antonelli
5° Lawson
6° Bearman
7° Hülkenberg
8° Norris
9° Gasly
10° Ocon
11° Aloso
12° Sainz
13° Lindblad
No terminaron la carrera Russell, Piastri, Colapinto, Pérez, Stroll, Bottas, Bortoleto, Albon y Hadjar.
El orden podría modificarse por eventuales penalizaciones.
Hamilton no pudo con Verstappen en la Sprint de Singapur
Verstappen mantuvo el liderazgo y se quedó con los 8 puntos para Red Bull.
Hamilton y Leclerc se quedaron con un total de 13 puntos para Ferrari.
Choque de Piastri y Norris en la última vuelta
Los pilotos de McLaren tuvieron un fuerte toque en la vuelta 20/20 y Piastri salió de la carrera mientras que Norris perdió posiciones.
Vuelta 15/20: Verstappen sigue primero
Max Verstappen continúa ganando ventaja y ya se separa por 4.6 segundos de Hamilton, en el segundo lugar.
Albon abandonó la carrera.
Verstappen lidera la Sprint en la vuelta 12/20
El piloto de Red Bull logró mantener el primer lugar.
Lo siguen Hamilton, Leclerc, Piatti y Norris.
La FIA investiga a Bortoleto y Albon
Los pilotos de Williams y Audi tuvieron un toque en la pista antes de la vuelta 10/20.
Sprint de Singapur: quedan 15 autos en competencia
Valtteri Bottas y Gabriel Bortoleto salieron de la carrera Sprint de Marina Bay en la vuelta 8/20.
Vuelta 7/20: se relanzó la carrera
Con cinco pilotos menos en el circuito, luchan por el liderazgo Verstappen, que quedó en primer lugar, y los Ferrari en segundo y tercero.
Franco Colapinto abandonó la carrera Sprint de Singapur
Franco Colapinto se sumó a los pilotos que tuvieron que abandonar el circuito callejero de Marina Bay.
Están fuera de competencia Russell, Stroll, Hadjar y Pérez.
Safety car en el Sprint de Singapur: choque de Russell y Stroll en la primera vuelta
George Russell chocó a minutos de la largada en la primera vuelta cuando llevaba el liderazgo de la carrera Sprint.
En un sector diferente también abandonó el auto Lance Stroll.
Largó la carrera Sprint de Singapur
Una intensa lluvia demoró la largada de la carrera 30 minutos.
Carrera Sprint de Singapur: el auto de seguridad recorre la pista
Con 6 minutos de demora, el safety car salió a dar una nueva vuelta a la pista para comprobar su estado. Los sectores 2 y 3 son los más afectados por el agua de la lluvia.