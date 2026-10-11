Singapur corre de noche: historia, cultura y lifestyle alrededor de la Fórmula 1

Y hay cierta coherencia entre esa transformación y la ciudad en la que ocurre. Singapur lleva décadas trabajando sobre una idea que fue cambiando de nombre a medida que crecía: de la antigua “Garden City” a la actual City in Nature. El objetivo oficial es integrar naturaleza dentro de una ciudad extremadamente urbanizada, restaurar vegetación en espacios urbanos y conectar parques y reservas mediante corredores verdes. Para 2030, el país se propuso plantar un millón de árboles adicionales, aumentar la superficie de sus parques naturales y conseguir que todos los hogares estén a menos de diez minutos caminando de un parque.