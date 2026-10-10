La mitad de los argentinos vive con estrés frecuente: deudas y falta de dinero son la principal causa
Según el informe global de Voices! y WIN en el Día de la Salud Mental, el estrés en Argentina saltó del 33% al 50% en solo un año. Las mujeres y los jóvenes de 18 a 24 años son los grupos más afectados.
Resumen para apurados
- El 50% de los argentinos sufre estrés frecuente por falta de dinero y deudas, según reveló un informe global de Voices! y WIN por el Día de la Salud Mental.
- El indicador subió 17 puntos en un año; las mujeres (57%) y los jóvenes de 18 a 24 años (54%) son los sectores más afectados por la crisis económica y laboral.
- Especialistas advierten que la salud mental se consolida como un problema social crítico en el país, exigiendo mayor contención estatal ante el desgaste cotidiano.
Abrir la app del banco antes de ir a dormir, repasar mentalmente la lista del supermercado mientras se camina al trabajo, postergar una factura para pagar otra o sentir una opresión en el pecho cuando llega la fecha de vencimiento de la tarjeta. Esas escenas cotidianas, repetidas a diario en millones de hogares, resumen el rostro más tangible del malestar que atraviesa a la Argentina.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la encuesta global Worldviews Survey, desarrollada por la consultora Voices! junto a la red internacional WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) en 45 países, le puso cifras a una sensación generalizada: el 50% de los argentinos afirma experimentar estrés con frecuencia.
No se trata de un cansancio pasajero; es un salto interanual drástico de 17 puntos porcentuales respecto del 33% registrado en 2025, que ubica al país como uno de los centros de mayor tensión psicológica de la región.
A nivel mundial, las presiones laborales y la incertidumbre económica se reparten el primer puesto en las preocupaciones humanas (32% cada una). Pero en la Argentina, el dinero no comparte el podio con nada. La falta de ingresos y las deudas se cortan solas como el principal disparador del estrés, alcanzando al 54% de la población.
Golpe en el hogar y en la juventud
El impacto del estrés no se distribuye de manera uniforme. Detrás del promedio nacional conviven realidades donde la sobrecarga física, emocional y económica se siente con mayor fuerza en la vida diaria:
- El peso sobre las mujeres: El 57% de las argentinas declara sufrir estrés frecuente, frente al 41% de los varones. Esa brecha de 16 puntos -agravada por la doble jornada laboral y las tareas de cuidado familiar- sitúa a las mujeres del país en el Top 10 mundial y en el tercer lugar dentro de América Latina, solo por detrás de Chile (66%) y Ecuador (59%).
- Juventud e incertidumbre: Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el padecimiento frecuente trepa al 54%. Para este grupo, la falta de empleo (40%) y la tensión en los vínculos familiares (37%) se combinan con fenómenos propios de su tiempo, como la exigencia de las redes sociales y el uso excesivo del celular (13%) o la incertidumbre frente a cambios de vida drásticos (16%).
Estrés Frecuente (2026): 50%
Principales disparadores de estrés en Argentina
1. Falta de dinero / Deudas : 54%
2. Desempleo : 32%
3. Trabajo: 28%
4. Familia: 26%
5. Salud: 20%
La economía colándose en el cuerpo
Mientras en otras latitudes las mayores angustias se canalizan hacia los conflictos geopolíticos, el cambio climático o los debates partidarios, la sociedad argentina enfoca casi la totalidad de sus defensas en la supervivencia cotidiana. El temor a perder el trabajo (32%) y las exigencias de la jornada laboral habitual (28%) terminan de moldear una rutina de desgaste continuo.
Como señala Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, la dimensión del problema trasciende la esfera personal:"Pasamos de un 33% a un 50% de personas que dicen experimentar estrés con frecuencia en apenas un año. Que más de la mitad de los argentinos señale las deudas o la falta de dinero muestra hasta qué punto las preocupaciones económicas han penetrado en la intimidad de los hogares y en la salud cotidiana. Estos datos nos invitan a pensar la salud mental no como un problema puramente individual, sino como un fenómeno social, estrechamente atravesado por las condiciones en las que la gente vive y proyecta su futuro."
Para Richard Colwell, Presidente de WIN, la lectura global confirma que las grandes crisis internacionales terminan pesando menos que la fragilidad del día a día: "La gente no habla de las guerras o la política lejana cuando repasa qué la estresa, sino de pagar las cuentas, conservar el empleo o cuidar a la familia. Esas presiones cotidianas son las que alimentan el estrés crónico."
Este mapa de tensión constante constituye el telón de fondo sobre el que se despliegan las historias humanas de nuestro especial “Salud Mental: la otra pandemia”. Cuando el presupuesto no alcanza, los apoyos fallan y el cansancio se vuelve crónico, las afecciones de salud mental dejan de ser números abstractos para transformarse en rostros concretos que exigen contención, red y empatía.