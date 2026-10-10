La mitad de los argentinos vive con estrés frecuente: deudas y falta de dinero son la principal causa

Como señala Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, la dimensión del problema trasciende la esfera personal:"Pasamos de un 33% a un 50% de personas que dicen experimentar estrés con frecuencia en apenas un año. Que más de la mitad de los argentinos señale las deudas o la falta de dinero muestra hasta qué punto las preocupaciones económicas han penetrado en la intimidad de los hogares y en la salud cotidiana. Estos datos nos invitan a pensar la salud mental no como un problema puramente individual, sino como un fenómeno social, estrechamente atravesado por las condiciones en las que la gente vive y proyecta su futuro."