Expectativas del mercado: ¿qué pasará con la inflación, el dólar y la actividad económica?

Una inflación por debajo del 2% mensual para septiembre, con una corrección a la baja del crecimiento y con un dólar con relativa estabilidad. Eso es lo que prevén los analistas en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central. Respecto del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el reporte lo calculó con una variación intermensual del 1,9%, un dato que ubicaría en un 30% a la inflación de este 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha previsto dar a conocer su reporte el martes 13. La Fundación Libertad y Progreso, por su parte, estimó que el IPC será del 2% en el noveno mes del año. “En septiembre el gran protagonista fue sin dudas el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que marcó una suba intermensual del 2,9% e incidió en 0,7 punto al dato general”, detalla el reporte. En consonancia con esto, restaurantes y hoteles subieron 3%, marchando también por encima del promedio ponderado de los rubros. Por su lado, los servicios y el transporte aminoraron su ritmo, con menores subas asociadas a aumentos tarifarios y estabilidad en los combustibles, puntualiza el diagnóstico. Por el lado de las vestimentas, hubo una sorpresa: Libertad y Progreso esperaba un aumento estacional alto asociado al cambio de temporada que su índice no capturo, probablemente debido al efecto de la baja de precios producto de la apertura comercial. “Asociamos la persistencia de la inflación de la canasta al movimiento que estuvo teniendo el dólar en los últimos meses. Como ya tenemos aprendido, el efecto de pass through toma su tiempo”, acotó.
El REM es elaborado en base a las proyecciones de 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. El informe también mostró un ajuste en las expectativas sobre el nivel de actividad. Los especialistas estimaron que el Producto Bruto Interno (PBI) habría caído 1% en el tercer trimestre de 2026. En caso de cumplirse este pronóstico, la economía ingresaría en una “recesión técnica”, que incluye dos trimestres consecutivos con caídas desestacionalizadas. Cabe destacar que el segundo trimestre experimentó una contracción de 0,6%.
Sin embargo, para el cuarto trimestre, las consultoras esperan una recuperación de 1,8%, lo que implica una revisión al alza de 0,5 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior. Para el primer trimestre de 2027, la estimación de crecimiento ajustado por estacionalidad fue de 0,7%. De ser así, se revertiría el eventual cuadro recesivo de la mitad de 2026. El Banco Mundial (BM) recortó sus proyecciones de crecimiento para la Argentina con respecto a las estimaciones previas. La entidad prevé que la economía se expanda 2,1% del PBI en 2026 y 3% en 2027. Los números difieren del 3,6% y 3,7% que había calculado el mismo organismo hace unos cuatro meses. En enero, el organismo había pronosticado una expansión de 4% para ambos períodos.
Dólar
Para el dólar, el mercado arrojó un tipo de cambio más barato que contra el REM de agosto: lo proyectó a $ 1.545 (-$ 20) para octubre y $ 1.614 hacia el fin de año (-$ 15,3). Es decir, dejaría una variación interanual de 11,5% respecto de diciembre de 2025.
Las expectativas sobre el mercado laboral mostraron un deterioro respecto del relevamiento anterior. Los analistas estimaron que la tasa de desocupación abierta alcanzará 7,5% de la Población Económicamente Activa en el tercer trimestre.