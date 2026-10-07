Expectativas del mercado: ¿qué pasará con la inflación, el dólar y la actividad económica?

Una inflación por debajo del 2% mensual para septiembre, con una corrección a la baja del crecimiento y con un dólar con relativa estabilidad. Eso es lo que prevén los analistas en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central. Respecto del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el reporte lo calculó con una variación intermensual del 1,9%, un dato que ubicaría en un 30% a la inflación de este 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha previsto dar a conocer su reporte el martes 13. La Fundación Libertad y Progreso, por su parte, estimó que el IPC será del 2% en el noveno mes del año. “En septiembre el gran protagonista fue sin dudas el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que marcó una suba intermensual del 2,9% e incidió en 0,7 punto al dato general”, detalla el reporte. En consonancia con esto, restaurantes y hoteles subieron 3%, marchando también por encima del promedio ponderado de los rubros. Por su lado, los servicios y el transporte aminoraron su ritmo, con menores subas asociadas a aumentos tarifarios y estabilidad en los combustibles, puntualiza el diagnóstico. Por el lado de las vestimentas, hubo una sorpresa: Libertad y Progreso esperaba un aumento estacional alto asociado al cambio de temporada que su índice no capturo, probablemente debido al efecto de la baja de precios producto de la apertura comercial. “Asociamos la persistencia de la inflación de la canasta al movimiento que estuvo teniendo el dólar en los últimos meses. Como ya tenemos aprendido, el efecto de pass through toma su tiempo”, acotó.