Alerta por la inflación: consultoras privadas estiman que se ubicaría en torno al 3% en febrero

El arranque de 2026 muestra una dinámica inflacionaria más intensa de lo previsto y, según estimaciones privadas, el primer tramo del año podría incluso superar el desempeño del mismo período de 2025. Según estiman consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero se movería en una franja de entre 2,5% y 3%.
En enero, el IPC marcó 2,9% y acumuló cinco meses consecutivos de subas en la medición mensual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si se confirman las proyecciones privadas, febrero prolongaría esa tendencia, en un escenario en el que el equipo económico mantiene el superávit fiscal y la política de no emisión monetaria como ejes centrales del programa.
El factor "alimentos"
Entre los principales motores de la suba aparecen los alimentos y las actualizaciones en servicios públicos. La consultora LCG advirtió que los alimentos acumulan un incremento superior al 3% en las últimas cuatro semanas, con aumentos destacados en carne y verduras.
A su vez, Eco Go señaló que en la tercera semana del mes los alimentos consumidos dentro del hogar avanzaron 0,5%. En su último informe, estimó que la inflación de alimentos en el hogar rondaría el 2,9% en febrero y que, al sumar los consumos fuera del hogar, el rubro alcanzaría el 2,7%. La proyección general de la firma se ubica en torno al 3%.
Por su parte, Analytica calculó que los precios subieron 2,8% en la tercera semana del mes, lo que proyecta un resultado mensual en esa misma línea. En tanto, Consumidores Libres informó que su canasta básica registró un aumento de 3,1% durante la primera quincena.
Estas previsiones privadas contrastan con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que había estimado para febrero una variación de 2,1%, una cifra que, de confirmarse los datos de las consultoras, quedaría por debajo del resultado final.