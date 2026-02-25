Alerta por la inflación: consultoras privadas estiman que se ubicaría en torno al 3% en febrero

A su vez, Eco Go señaló que en la tercera semana del mes los alimentos consumidos dentro del hogar avanzaron 0,5%. En su último informe, estimó que la inflación de alimentos en el hogar rondaría el 2,9% en febrero y que, al sumar los consumos fuera del hogar, el rubro alcanzaría el 2,7%. La proyección general de la firma se ubica en torno al 3%.