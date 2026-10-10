Martín Menem habló de las tensiones en LLA y llamó a armar alianzas

Resumen para apurados
- En Tigre, Martín Menem abordó las tensiones internas en LLA y pidió priorizar acuerdos programáticos de largo plazo sobre alianzas electorales rápidas con gobernadores.
- Junto al armador Sebastián Pareja, el titular de Diputados defendió el rumbo económico de Javier Milei y explicó la complejidad de consensuar bases comunes en el armado político.
- La postura busca consolidar un proyecto de país para los próximos 40 años y definir la estrategia de alianzas oficialistas con vistas a la reelección presidencial de 2027.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se refirió a las tensiones internas de La Libertad Avanza (LLA) en torno al armado político y las negociaciones con los gobernadores.
Durante un acto realizado en Tigre, el titular de la Cámara baja sostuvo que la construcción de acuerdos electorales es un proceso complejo y advirtió sobre la necesidad de priorizar las coincidencias programáticas por encima de los entendimientos rápidos.
“El tema del armado político es un tema muy complejo”, señaló Menem durante el encuentro, que se publicitó bajo el lema “Hacia una Argentina próspera”.
En ese contexto, se refirió a quienes impulsan acuerdos con los gobernadores y planteó: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”. Sin embargo, remarcó la importancia de establecer bases comunes para sostener esos entendimientos: “Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo tenemos que tener agendas programáticas similares”.
Menem planteó el debate entre ganar elecciones y construir a largo plazo
Al profundizar sobre los tiempos de la construcción política y las tensiones que genera la estrategia de acuerdos, en un escenario en el que el oficialismo busca la reelección de Javier Milei, el titular de la Cámara baja puso el foco en los objetivos de largo plazo.
“¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político. Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina se desarrolle en los próximos 40 años”, expresó.
Del encuentro en Tigre también participó el diputado nacional Sebastián Pareja, dirigente de La Libertad Avanza y uno de los armadores políticos del espacio, alineado con Karina Milei.
El mensaje de Menem sobre el rumbo económico del Gobierno
Además de referirse a las negociaciones electorales, Menem defendió la orientación de la gestión libertaria, iniciada en 2023, y enumeró las bases económicas que, según sostuvo, deben mantenerse para alcanzar la prosperidad.
“Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo”, remarcó.