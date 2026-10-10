Martín Menem habló de las tensiones en LLA y llamó a armar alianzas

En ese contexto, se refirió a quienes impulsan acuerdos con los gobernadores y planteó: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”. Sin embargo, remarcó la importancia de establecer bases comunes para sostener esos entendimientos: “Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo tenemos que tener agendas programáticas similares”.