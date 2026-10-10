Una experta en crímenes internacionales ganó el Nobel de la Paz

La jurista sudafricana alcanzó notoriedad por sus contundentes denuncias de la represión ejercida por gobiernos contra movimientos de protesta en el mundo árabe, especialmente en Libia y Siria. Entre 2021 y 2025, presidió una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar las causas profundas del conflicto israelí-palestino. El panel, que no habla en nombre de Naciones Unidas y fue duramente criticado por Israel, concluyó que en Gaza se estaba produciendo un genocidio desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. “La responsabilidad recae en el Estado de Israel”, declaró Pillay en 2025. Actualmente, ejerce como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde participa en un caso sobre la minoría rohinyá.