“Inaceptables” sanciones de Estados Unidos a la Corte de La Haya

GINEBRA, Suiza.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró “inaceptables” las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI). “Estas sanciones -las últimas hasta la fecha de una serie de medidas de represalia contra la CPI y su personal por el trabajo que desempeñan cada día para hacer avanzar la obligación de rendir cuentas por las violaciones más graves de los derechos humanos- son inaceptables”, declaró Volker Türk.