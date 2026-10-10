“Inaceptables” sanciones de Estados Unidos a la Corte de La Haya

GINEBRA, Suiza.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró “inaceptables” las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI). “Estas sanciones -las últimas hasta la fecha de una serie de medidas de represalia contra la CPI y su personal por el trabajo que desempeñan cada día para hacer avanzar la obligación de rendir cuentas por las violaciones más graves de los derechos humanos- son inaceptables”, declaró Volker Türk.
Pocas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz, entre otros motivos por su labor dentro de la institución, el Departamento de Estado estadounidense anunció sanciones contra la CPI para paralizar “su capacidad de operar”.
Türk instó a la comunidad internacional a no permitir que estas medidas “tengan un efecto disuasorio sobre quienes trabajan para o con la corte en la búsqueda de justicia”. También pidió a los países que no se han adherido a la corte, entre ellos Estados Unidos, que “respeten su independencia y su labor”.
El anuncio se suma a otras sanciones impuestas desde febrero de 2025 a la mitad de los 18 jueces de la CPI y a otros de sus responsables, después de que la Corte emitiera una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
“Valentía y honor”
El Alto Comisionado pidió el levantamiento de todas las sanciones dirigidas contra la CPI y su personal. “Está demostrado, en todos los conflictos y crisis que sacuden nuestro mundo, que la impunidad alimenta la violencia y el sufrimiento”, afirmó.
“Debemos invertir más en garantizar la justicia y la rendición de cuentas, en lugar de penalizar a quienes documentan, investigan y procesan las violaciones graves” de derechos, insistió.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) la organización administrativa autónoma que gobierna parcialmente en Cisjordania, desde 1994, acogió con satisfacción la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista Pillay.
El gobierno palestino de Cisjordania consideró que el galardón honra “a todos aquellos que se mantienen firmes en la defensa del derecho internacional y la justicia”. “A lo largo de su distinguida carrera, buscó la verdad y defendió los derechos de los oprimidos, en Sudáfrica y en todo el mundo, incluida Palestina, con integridad, valentía y honor”, afirmó el Ministerio palestino de Relaciones Exteriores en un comunicado.