La chicana de la ganadora del Nobel de la Paz a Donald Trump: “Quizás comparta el premio con él”

“En este lugar, sus aplausos significan mucho para mí. De verdad que significan mucho. Ya saben, a nadie le gusta recibir un premio, un galardón o cualquier reconocimiento a menos que el público esté de acuerdo en que uno se lo merece. Por eso, así es como valoro sus aplausos de hoy”, agradeció Pillay a sus “amigos y colegas, todos los cuales apoyan los derechos humanos”.