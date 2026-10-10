Teatro: un cuerpo que se aborda como archivo vivo

- Fallar es dejar de funcionar correctamente. Desde esta definición, la obra construye un universo ficcional donde nada es del todo funcional: una exbailarina que baila, una exactriz que dirige, una casa que se convierte en teatro. Siempre pienso mucho a quién va dirigido un proyecto y de qué manera podría ser afectado el público. Lo que producimos en escena tiene un sentido político, colectivo y transformador. Lo pienso actuando y lo pienso dirigiendo, y aquí en “Falladita” hemos construido una escena donde la historia personal se enhebra en el sentir y el pensar colectivo habilitando la posibilidad de poner en escena una historia de vida pequeña o no consagrada y la potencia de lo aparentemente frágil o fallado. Quizás fallar sea, justamente, dejar de funcionar como se espera. En ese gesto aparece una forma de resistencia: sostener el deseo, continuar creando, inventar otras maneras de narrar nuestras ficciones pequeñas y mantener una grupalidad humana. Encontrarnos, hacer juntos, insistir y fallar, puede ser una potencia concreta frente a aquello que intenta convencernos de que no es posible.