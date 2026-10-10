EconomíaRural

Irradiación: opción cuarentenaria para exportar productos vegetales

En una jornada analizaron las oportunidades que ofrece esta tecnología para atender requisitos fitosanitarios de diversos mercados.

Hace 7 Hs

Con el objetivo de abordar los fundamentos y las posibilidades de aplicación de la irradiación como tratamiento cuarentenario para productos vegetales, se realizó una jornada de introducción en el Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Participaron representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En la actividad se brindó un espacio de intercambio y de capacitación, en el que se abordaron los fundamentos biológicos, la efectividad para el control de plagas y los aspectos tecnológicos, operativos y normativos vinculados con su aplicación. También se analizaron las condiciones de funcionamiento de las plantas de irradiación semiindustriales y los estándares de inocuidad asociados a estos tratamientos.

La utilización de la irradiación como tratamiento cuarentenario constituye una alternativa para el manejo de plagas en productos vegetales y puede contribuir a facilitar el comercio internacional, en aquellos casos en que los países de destino establecen protocolos que contemplan este tipo de tratamiento. En este sentido, se analizaron las oportunidades que ofrece esta tecnología para atender requisitos fitosanitarios de los mercados de exportación y se intercambiaron conocimientos sobre las condiciones necesarias para su implementación.

Asimismo, se destacó la importancia de la cooperación técnica y del intercambio de experiencias con organismos especializados, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica, para el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades vinculadas con la aplicación de tratamientos por irradiación.

Los participantes realizaron una visita a la Planta de Irradiación Semi Industrial de la CNEA, donde conocieron sus instalaciones y el funcionamiento de los equipos. La actividad incluyó, además, la observación de un ensayo práctico de estudio dosimétrico en frutas, que permitió conocer aspectos relacionados con la aplicación y con la evaluación del tratamiento.

La jornada constituyó una instancia de intercambio entre los organismos participantes para profundizar el conocimiento sobre la tecnología de irradiación y sus aplicaciones en el ámbito fitosanitario.

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