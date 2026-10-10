Irradiación: opción cuarentenaria para exportar productos vegetales

La utilización de la irradiación como tratamiento cuarentenario constituye una alternativa para el manejo de plagas en productos vegetales y puede contribuir a facilitar el comercio internacional, en aquellos casos en que los países de destino establecen protocolos que contemplan este tipo de tratamiento. En este sentido, se analizaron las oportunidades que ofrece esta tecnología para atender requisitos fitosanitarios de los mercados de exportación y se intercambiaron conocimientos sobre las condiciones necesarias para su implementación.