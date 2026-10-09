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Especialistas de Harvard destacaron que más de 60 enfermedades se asocian al consumo de alcohol

El consumo moderado de vino suele asociarse con beneficios para el corazón, pero un estudio científico advierte sobre los riesgos de esta práctica.

Especialistas de Harvard destacaron que más de 60 enfermedades se asocian al consumo de alcohol
Foto: iProfesional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Investigadores vinculados a Harvard revelaron en un estudio publicado en mayo que más de 60 enfermedades están asociadas directamente al consumo de bebidas alcohólicas.
  • Mediante análisis genético, los autores cuestionaron los supuestos beneficios cardíacos y alertaron que no existe un nivel seguro de ingesta frente al riesgo de cáncer.
  • Los expertos enfatizan que el impacto varía por genética individual y buscan brindar datos precisos para que cada persona tome decisiones informadas sobre su salud.
Resumen generado con IA

Las bebidas con alcohol son uno de los grandes placeres que tienen millones de personas alrededor del mundo. Pero, así como sirven para el esparcimiento y se asocian a los festejos, presentan una contracara. Es que, en exceso, es una sustancia que produce grandes inconvenientes al organismo. Del otro lado de la tabla, circulan ideas que aseguran que beber una copa de vino al día puede ser beneficioso. Pero, ¿qué dice una de las universidades más prestigiosas del mundo?

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Un estudio publicado en mayo de este año en Wiley, la biblioteca en línea, recogió más de 60 enfermedades relacionadas y atribuibles al alcohol según la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. La investigación fue encabezada por Carr Sinclair, un candidato a doctorado en Harvard, y Jürgen Rehm, del Instituto de Investigaciones de Políticas de Salud Mental del Centro para la Adicción y Salud Mental.

Qué dice el estudio de Harvard sobre el alcohol

El objetivo del estudio fue cuantificar la contribución de factores de riesgo como alcohol y tabaco a las enfermedades totales que se producen en el mundo, según señaló Rehm. Para analizar el objeto de estudio se inscribieron en la metodología de aleatorización mendeliana, que utiliza información sobre los genes de las personas como variables para saber si un factor de riesgo causa una enfermedad.

Mientras que algunos estudios observacionales convencionales mostraron una asociación entre el consumo de alcohol y las enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares isquémicos, otros determinaron que no existe una relación directa. De allí que no se pudiera determinar por completo si la idea de una copa diaria de vino para favorecer el corazón era cierta.

Consumo de alcohol: ¿aliado o adversario de la salud?

Para Rehm, hay al menos un apartado que puede mencionar de forma categórica. “No existe un nivel seguro de consumo de alcohol en relación con el cáncer”, señaló tajante. Explicó que cualquier cantidad de alcohol puede incrementar el riesgo de padecer no solo uno, sino varios tipos de cáncer. “Por otro lado, el riesgo no es necesariamente el mismo para otras enfermedades”, dijo. A su vez, señaló que tomar una copa de vino cada dos días incrementa el riesgo de cáncer de mama, pero que también podría ser protector contra enfermedades cardíacas.

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Al no poder afirmar de manera certera cómo impactará el alcohol en la salud de la población en general, el epidemiólogo declaró que la clave está en prestar atención a cada caso. “Usted, como individuo, tiene mucha más información (que la imagen conceptual de una población). Si sabe que su abuelo, padre, abuela y madre fallecieron de enfermedades cardíacas, lo mejor para usted puede ser diferente a lo que sería mejor para otras personas cuyos familiares murieron por cáncer”, destacó.

¿Sirve dejar de beber alcohol?

La respuesta a esta pregunta, nuevamente, no es única ni puede aplicarse de forma general. Mientras que algunos estudios demuestran que se puede revertir el daño físico en algunos casos, en otros, es imposible. “Sabemos por ensayos aleatorios que al reducir el consumo de alcohol se puede disminuir la presión arterial (...). El problema con muchas enfermedades crónicas es que parte del daño, como en el hígado, no es reversible”, aseguró Carr.

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El especialista también sostiene que la mejor forma de tomar una decisión sobre el consumo que se hará de alcohol, es basándose en un conocimiento claro sobre los efectos que puede tener en la salud. “El objetivo no es decirle a la gente qué hacer, sino ofrecerles una visión precisa de cómo el consumo de alcohol puede afectar su salud, para que puedan decidir por sí mismos”, sostuvo Carr.

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