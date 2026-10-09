Especialistas de Harvard destacaron que más de 60 enfermedades se asocian al consumo de alcohol

Las bebidas con alcohol son uno de los grandes placeres que tienen millones de personas alrededor del mundo. Pero, así como sirven para el esparcimiento y se asocian a los festejos, presentan una contracara. Es que, en exceso, es una sustancia que produce grandes inconvenientes al organismo. Del otro lado de la tabla, circulan ideas que aseguran que beber una copa de vino al día puede ser beneficioso. Pero, ¿qué dice una de las universidades más prestigiosas del mundo?