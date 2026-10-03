Apuestas, alcohol y comida chatarra: las marcas que dominaron la publicidad durante el Mundial

Según los investigadores, el estudio demuestra que el torneo funcionó como una "poderosa plataforma para promover productos asociados a algunas de las principales causas de enfermedades y daños prevenibles en el mundo". Durante el Mundial se jugaron 104 partidos y se emitieron 172,6 horas de juego en directo. En ese tiempo, el 70% de las apariciones de marcas que promocionan productos eran de alimentos y bebidas poco saludables (65.722), seguidas de los mercados de apuestas, con 9.360 apariciones; el alcohol, con 9.266; las apuestas, con 6.429 y las criptomonedas, con 2.632.