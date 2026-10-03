Apuestas, alcohol y comida chatarra: las marcas que dominaron la publicidad durante el Mundial

Resumen para apurados
- Un estudio de las universidades de Bristol y Oxford reveló que el Mundial promovió masivamente productos nocivos como comida chatarra y apuestas en sus transmisiones.
- El análisis detectó 267.000 millones de impactos nocivos, señalando que la FIFA evitó usar tecnología para adaptar los anuncios según las leyes de cada país.
- Expertos instan a los gobiernos a regular el marketing deportivo y exigir tecnología que bloquee publicidad dañina para proteger la salud de niños y jóvenes.
Los malos hábitos durante el Mundial suelen acentuarse. Los más comunes incluyen el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y la falta de hidratación adecuada. Si bien el torneo ya pasó, además de las secuelas que esos comportamientos dejaron, se suman otras, tampoco positivas. Esos daños quedaron descubiertos luego del estudio liderado por la Universidad de Bristol (Reino Unido) en colaboración con la de Oxford (Reino Unido).
Según los investigadores, el estudio demuestra que el torneo funcionó como una "poderosa plataforma para promover productos asociados a algunas de las principales causas de enfermedades y daños prevenibles en el mundo". Durante el Mundial se jugaron 104 partidos y se emitieron 172,6 horas de juego en directo. En ese tiempo, el 70% de las apariciones de marcas que promocionan productos eran de alimentos y bebidas poco saludables (65.722), seguidas de los mercados de apuestas, con 9.360 apariciones; el alcohol, con 9.266; las apuestas, con 6.429 y las criptomonedas, con 2.632.
Evitable
Para los autores del estudio, lo que resulta especialmente decepcionante es que el problema era evitable. La FIFA cuenta con una tecnología específica para reemplazar los carteles publicitarios virtuales para mostrar publicidad diferente en distintos países, no la usó y distribuyó imágenes del Mundial con publicidad integrada a países donde el uso, la publicidad o la compra de algunos de los productos promocionados son ilegales. De hecho, sí fue utilizada por la UEFA durante la Eurocopa de 2024, recuerdan.
"El torneo ofreció una plataforma publicitaria sin precedentes, perjudicial para los niños y jóvenes", confirma Raffaello Rossi, codirector del Centro de Investigación sobre los Daños del Juego de la Universidad de Bristol, y coautor del estudio.
Ante estos datos, el equipo recomienda a los gobiernos y reguladores a implementar normas de marketing más estrictas y a obligar a utilizar tecnología de reemplazo virtual para proteger a la audiencia. “Si de verdad queremos criar a la generación más sana de niños, las marcas de alimentos poco saludables ya no deberían ocupar un lugar central en los deportes que les apasionan", concluyeron los especialistas.
Aunque no existen datos específicos sobre el alcance global, el estudio analizó información de 53 retransmisiones en el Reino Unido y concluyó que la publicidad de productos nocivos generó unos 267.000 millones de impactos. "Los acuerdos de marketing de la FIFA demostraron escaso respeto por las leyes nacionales y los regímenes de licencias. El torneo incluyó alrededor de 16.000 logotipos de apuestas y mercados de predicción, y esta publicidad llegó a numerosos países donde las marcas promocionadas no contaban con licencia o donde su estatus legal era incierto", lamenta Rossi.