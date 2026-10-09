Haurigot Posse habló sobre la denuncia de su hija por un presunto intento de secuestro durante un viaje en Uber: “Le creo”

A 48 horas de que se conociera la denuncia por un presunto intento de secuestro durante un viaje en Uber, Lucas Haurigot Posse, secretario de Adicciones de la Provincia, volvió a referirse al caso que involucra a su hija. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el funcionario agradeció las muestras de solidaridad, defendió el relato de la joven y aseguró que confía en que la Justicia determinará qué ocurrió.