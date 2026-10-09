Haurigot Posse habló sobre la denuncia de su hija por un presunto intento de secuestro durante un viaje en Uber: “Le creo”
El secretario de Adicciones de la Provincia agradeció las muestras de apoyo; pidió que la Justicia esclarezca lo ocurrido y aseguró que la joven sigue asustada, pero que está bien.
Resumen para apurados
- Lucas Haurigot Posse, funcionario tucumano, respaldó a su hija tras denunciar un presunto intento de secuestro durante un viaje en Uber en Tucumán.
- La joven escapó tras percibir olores extraños y la negativa del chofer a frenar. El conductor se presentó ante la Policía tras viralizarse el caso.
- La Unidad Fiscal de Delitos Complejos analiza cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido y determinar si los hechos denunciados configuran un delito.
A 48 horas de que se conociera la denuncia por un presunto intento de secuestro durante un viaje en Uber, Lucas Haurigot Posse, secretario de Adicciones de la Provincia, volvió a referirse al caso que involucra a su hija. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el funcionario agradeció las muestras de solidaridad, defendió el relato de la joven y aseguró que confía en que la Justicia determinará qué ocurrió.
“Quiero decir que le creo a mi hija”, afirmó Haurigot Posse en su posteo. Expresó, además, su orgullo por la reacción de la joven ante la situación que denunció. “Tengo una leona que pudo, ante ese sentimiento de peligro, poder reaccionar y eso me llena de alegría y me llena de orgullo”.
El funcionario contó que encontrar a su hija en estado de shock le hizo dimensionar la gravedad de lo sucedido. También recordó el impacto que le provocó recibir su llamado en medio de la situación. “Fue una de las peores llamadas que puede recibir un padre”, expresó.
En su mensaje, Haurigot Posse agradeció a quienes se comunicaron con él y su familia para brindarles apoyo. Al mismo tiempo, dijo respetar las opiniones contrarias a la postura que él y su hija sostienen sobre el episodio, aunque admitió que no las comprende.
“No quiero cambiar la opinión de nadie. La Justicia tiene todas las pruebas de este lado y del otro para determinar lo que sucedió”, manifestó.
El secretario de Adicciones confirmó que la joven continúa afectada por lo ocurrido, aunque remarcó que se encuentra fuera de peligro. “Gracias a Dios, mi hija está bien, muy asustada, en shock, pero está bien. Puedo conversar con ella, estoy con ella”, señaló.
El pedido de Haurigot Posse a quienes atraviesan una situación similar
En otro tramo de la publicación, el funcionario hizo hincapié en la importancia de escuchar y creerles a los hijos cuando cuentan que atravesaron una situación de peligro. Desde su doble perspectiva de padre y psicólogo, advirtió sobre las consecuencias que puede tener la falta de confianza en esos momentos.
“Cuando un hijo pasa en algo así y te pide ayuda, primero creéle, primero escuchalo; después se ven los demás detalles, después se ve qué pasó, qué no pasó”, sostuvo.
Y agregó: “No hay nada peor que cuando estás en peligro, has vivido situaciones de peligro y recurrís a tu ser querido para contarle y ese no te cree. Es una carga que la llevás toda tu vida”.
Hacia el final, Haurigot Posse reiteró su respaldo a la joven y dejó en manos de la investigación el esclarecimiento del episodio. “Confío en mi hija. Creo en mi hija. Y estoy orgulloso de mi hija y la amo con todo mi corazón”, concluyó.
Qué pasó con la hija del funcionario durante el viaje en Uber
La denuncia se conoció el miércoles cuando Haurigot Posse informó que su hija había atravesado una situación que interpretó como un presunto intento de secuestro mientras viajaba en un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber.
Según el relato que el funcionario difundió inicialmente, la joven había salido de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán y pidió un automóvil para trasladarse hasta la zona de avenida Soldati al 700.
De acuerdo con esa versión, una vez iniciado el recorrido, la estudiante comenzó a sentirse mal después de percibir una sustancia u olor extraño dentro del vehículo. Siempre según la denuncia, le pidió al conductor que detuviera la marcha, pero este no habría accedido. La joven finalmente logró salir cuando el automóvil redujo la velocidad.
Tras conocer lo ocurrido, Haurigot Posse acudió a la Policía y radicó la denuncia. También difundió información del conductor que figuraba en la aplicación.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que dispuso medidas para reconstruir el episodio, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad.
El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, informó posteriormente que el conductor señalado se presentó voluntariamente ante la Policía tras enterarse de la denuncia a través de las redes sociales.
Por el momento, será la investigación judicial la que deberá establecer qué sucedió durante el viaje y determinar si los hechos denunciados constituyen un delito.