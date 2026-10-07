Un funcionario del Gobierno denunció que su hija fue víctima de un intento de secuestro durante un viaje en Uber

Tras el episodio, Haurigot Posse se presentó en la Dirección General de Investigaciones de la Policía ante el subdirector de la repartición, Ángel Álvarez, y realizó la denuncia correspondiente. El funcionario también publicó en sus redes sociales una captura de pantalla obtenida de la aplicación, en la que aparecen la imagen y los datos del conductor señalado.