Un funcionario del Gobierno denunció que su hija fue víctima de un intento de secuestro durante un viaje en Uber

Resumen para apurados
- Lucas Haurigot Posse, funcionario tucumano, denunció que su hija sufrió un intento de secuestro este miércoles en Tucumán tras abordar un Uber al salir de la facultad.
- La joven sintió un olor extraño, el chofer se negó a detenerse y ella logró escapar en un semáforo en rojo. El funcionario difundió los datos del conductor en redes.
- La Fiscalía de Delitos Complejos ordenó revisar cámaras de seguridad para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad del chofer de la aplicación.
Un funcionario del Gobierno de Tucumán denunció que su hija fue víctima de un presunto intento de secuestro este miércoles por la mañana, durante un viaje solicitado a través de la aplicación Uber. El episodio ocurrió luego de que la joven saliera de la Facultad de Psicología, ubicada en el parque 9 de Julio.
Se trata de Lucas Haurigot Posse, secretario de Adicciones de la provincia, quien difundió el caso a través de sus redes sociales y aseguró que radicó una denuncia policial minutos después del episodio.
Según el relato difundido por Haurigot Posse, la joven solicitó un vehículo alrededor de las 9.34 desde la Facultad de Psicología con destino a avenida Soldati al 700. Una vez iniciado el viaje, siempre de acuerdo con esa versión, la joven comenzó a sentirse mal luego de percibir un aroma extraño dentro del vehículo.
Ante esta situación, le habría pedido al conductor que detuviera el automóvil para poder bajar, pero, según la denuncia, el hombre se habría negado. La joven habría esperado entonces a que el vehículo se detuviera en un semáforo en rojo para descender.
Tras el episodio, Haurigot Posse se presentó en la Dirección General de Investigaciones de la Policía ante el subdirector de la repartición, Ángel Álvarez, y realizó la denuncia correspondiente. El funcionario también publicó en sus redes sociales una captura de pantalla obtenida de la aplicación, en la que aparecen la imagen y los datos del conductor señalado.
El caso fue remitido a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira. La fiscal dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad y otras medidas investigativas para determinar qué ocurrió y establecer si efectivamente se trató de un intento de secuestro.