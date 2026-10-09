Seguridad

Detuvieron en Tucumán a dos mujeres con más de cuatro kilos de cocaína adosados al cuerpo

Las pasajeras, de nacionalidad boliviana, viajaban en un colectivo desde San Pedro de Colalao hacia San Miguel de Tucumán.

Las mujeres ocultaban dos paquetes rectangulares cada una, debajo de sus prendas de vestir. GENDARMERÍA
Las mujeres ocultaban dos paquetes rectangulares cada una, debajo de sus prendas de vestir. GENDARMERÍA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería detuvo en la ruta 9, Tucumán, a dos mujeres bolivianas que viajaban en colectivo con más de cuatro kilos de cocaína adosados al cuerpo.
  • Durante un control en Trancas, los efectivos notaron nerviosismo y una requisa halló cuatro paquetes de droga sujetos con medias en el abdomen de las pasajeras.
  • El Juzgado Federal N° 3 de Tucumán dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención de las acusadas para avanzar en la causa por narcotráfico.
Resumen generado con IA

Dos mujeres de nacionalidad boliviana fueron detenidas en Tucumán luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran que transportaban más de cuatro kilos de cocaína adosados al cuerpo. 

El procedimiento se realizó durante un control de un colectivo interurbano que circulaba desde San Pedro de Colalao, en el departamento Trancas, hacia San Miguel de Tucumán.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Patrulla Eventual “Trancas”, perteneciente al Escuadrón 55 “Tucumán”, que realizaban tareas de prevención y seguridad vial sobre el kilómetro 1.358 de la ruta Nacional 9, a la altura del peaje Molle Yaco.

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Cuando el ómnibus se aproximó al puesto de control, los gendarmes iniciaron los registros físicos y documentológicos de los pasajeros. Durante la inspección, advirtieron que dos mujeres mayores de edad presentaban cierto estado de nerviosismo, por lo que intervino personal femenino de la fuerza para realizar una requisa.

En el procedimiento, las uniformadas encontraron dos paquetes rectangulares ocultos debajo de las prendas de cada pasajera. Los cuatro envoltorios estaban colocados dentro de medias, a la altura del abdomen, y sujetos con medias largas de vestir de color piel.

El resultado del narcotest

Tras el hallazgo, personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán” realizó una prueba de orientación de campo sobre los paquetes. El narcotest dio resultado positivo para cocaína y el peso total de la sustancia incautada fue de 4 kilos y 245 gramos.

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En la causa intervino el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, que dispuso el secuestro de la droga y de los elementos de interés para la investigación. Además, ordenó la detención de ambas mujeres.

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