Cómo atenderá el comercio el feriado del 12 de octubre en San Miguel de Tucumán

Este será el primer y único feriado de octubre. Para el próximo, habrá que esperar hasta noviembre. El lunes 9 de noviembre se impuso un nuevo feriado nacional, que no estaba contemplado. La visita del papa León XIV al país logró que el cronograma se modificara. Para que los argentinos puedan viajar a la gran convocatoria, se dispuso el lunes, primer día hábil del viaje apostólico, como un día fuera de lo habitual.