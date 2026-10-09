Cómo atenderá el comercio el feriado del 12 de octubre en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán anunció que los locales no abrirán el lunes 12 de octubre por conmemorarse el feriado nacional.
- La medida responde al calendario oficial de feriados; aquellos negocios que decidan abrir deberán abonar jornada doble a sus empleados según la ley.
- El cese de actividades modificará la rutina comercial de la capital tucumana, requiriendo que los consumidores anticipen sus compras habituales.
El calendario nacional tiene marcado un feriado en las próximas horas. La semana siguiente no iniciará con normalidad el lunes, ya que fue declarado feriado por el Gobierno. El 12 de octubre, antes llamado Día del Respeto a la Diversidad Cultural, durante la gestión del presidente Javier Milei cambió de nombre y retomó el anterior, por lo que el lunes oficialmente se conmemorará el Día de la Raza.
Este será el primer y único feriado de octubre. Para el próximo, habrá que esperar hasta noviembre. El lunes 9 de noviembre se impuso un nuevo feriado nacional, que no estaba contemplado. La visita del papa León XIV al país logró que el cronograma se modificara. Para que los argentinos puedan viajar a la gran convocatoria, se dispuso el lunes, primer día hábil del viaje apostólico, como un día fuera de lo habitual.
¿Cómo funcionará el comercio el feriado del 12 de octubre?
Los feriados suelen ser la excepción a las reglas de atención de comercios y prestadores de servicio. Tucumán no será la excepción. La Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán informó, por lo tanto, cómo trabajarán los locales de ventas este fin de semana largo.
“Desde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informamos que el próximo lunes 12 de octubre, por tratarse de un feriado nacional, el comercio ha decidido no abrir sus puertas”, señaló el organismo.
A su vez, se informó que los establecimientos que decidan abrir sus puertas deberán cumplir con el pago doble, según la normativa vigente para los feriados nacionales. Esto implica que los trabajadores que presten sus servicios ese día deberán recibir un pago doble a lo que correspondería en un lunes ordinario.
Por qué se celebra el 12 de octubre
En Argentina, el 12 de octubre fue establecido como un recordatorio de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Hoy la fecha se recuerda como el inicio de un proceso histórico que terminó con una multitud de culturas en el continente e introdujo cambios sustanciales en los modos de vida de los pueblos latinos.
En Argentina, aunque se estableció la efeméride en 1917, el Día de la Raza pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural en 2010. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reafirma el compromiso para seguir promoviendo y protegiendo los derechos de los pueblos originarios, implementando políticas públicas para garantizar su desarrollo y también su conservación.
A fines de la década del 90, los diputados argentinos Elisa Carca, Juan Cafiero, Elisa Carrió y Héctor Polino presentaron un proyecto para eliminar el Día de la Raza. Se sostenía que no se podía condenar a los pueblos originarios ni al resto del país a conmemorar la fecha como un “encuentro de dos culturas”, cuando realmente la llegada de Colón dio inicio “al mayor genocidio ocurrido en nuestro continente”.