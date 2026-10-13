Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”
Resumen para apurados
- En Tucumán, el jefe de Policía Joaquín Girvau analiza denunciar al abogado Carlos Garmendia por sus duras críticas tras la absolución judicial de dos agentes.
- La Corte Suprema absolvió a los policías condenados por matar a Facundo Ferreira, de 12 años. Ante esto, el letrado acusó a la fuerza de irregularidades y corrupción.
- La posible acción legal de la cúpula policial contra la querella profundizará la tensión institucional y reabrirá debates sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que absolvió a los dos policías condenados por la muerte de Facundo Ferreira, reavivó la polémica en torno al accionar de la fuerza y abrió un nuevo frente de conflicto entre Joaquín Girvau y el abogado de la familia de la víctima, Carlos Garmendia.
En una entrevista con LA GACETA, el titular de la fuerza respondió a las críticas del letrado, quien había cuestionado duramente a la Policía y a la conducción de Girvau. El jefe policial rechazó esos señalamientos, defendió los procedimientos de la institución y adelantó que evalúa realizar una presentación judicial contra el abogado.
“Hay fallos judiciales que se respetan. Los jueces del máximo tribunal tomaron esta decisión. ¿Qué puedo influir yo en una decisión del Poder Judicial? Absolutamente nada”, afirmó Girvau sobre la resolución que dejó sin efecto las condenas anteriores contra los efectivos involucrados en el caso.
El jefe de Policía remarcó que Garmendia cuenta con los recursos legales para continuar con sus planteos, pero rechazó las acusaciones contra la institución. “No me sorprende nada de lo que diga, absolutamente nada”, sostuvo.
Girvau cuestionó el modo en que el abogado se refiere a la fuerza y defendió la política de seguridad de la actual gestión. “Yo asocio esta gestión con una Policía que va al frente y detiene delincuentes, violadores y traficantes”, expresó.
En ese sentido, aseguró que los procedimientos policiales se realizan bajo un marco legal y con intervención de las fiscalías. También reivindicó los operativos, los allanamientos y las detenciones concretadas en distintos puntos de la provincia.
“Vamos a seguir con los operativos, vamos a seguir ingresando a los barrios. Nada ni nadie nos va a cambiar la manera de trabajar”, advirtió.
El funcionario también acusó a Garmendia de mantener una actitud confrontativa cuando se presenta en dependencias policiales y mencionó distintos episodios en los que, según su versión, hubo enfrentamientos con integrantes de la fuerza.
“Para él, toda la Policía hace mal. Que lo piense él”, manifestó. Sin embargo, aclaró que considera importante la tarea de los abogados y que respeta el ejercicio de la profesión, aunque insistió en que, a su entender, el letrado excede los límites con sus declaraciones.
Girvau analiza una denuncia contra Garmendia
El jefe policial fue más allá y anticipó que la fuerza analiza avanzar judicialmente contra el abogado por sus dichos. “Estamos analizando hacer una denuncia porque esto no va a quedar así”, aseguró.
En otro tramo de la entrevista con LG Play, Girvau cuestionó que Garmendia haya formulado acusaciones sobre presuntas prácticas de corrupción policial sin identificar, según sostuvo, a los responsables ni aportar situaciones concretas.
“No hay que ser cobarde y dar nombres”, lanzó el funcionario, en respuesta a los señalamientos sobre supuestos pedidos de coimas en las rutas y otras irregularidades atribuidas a integrantes de la fuerza.
Girvau también recordó episodios anteriores en los que, de acuerdo con su relato, el abogado tuvo intervenciones policiales y posteriormente fue sobreseído en causas judiciales. Al respecto, sostuvo que esas decisiones también deben ser respetadas.
Los policías absueltos ya habían sido dados de baja
Al volver sobre el caso de Facundo Ferreira, Girvau señaló una particularidad de la situación de los dos efectivos alcanzados por el fallo: ambos ya estaban fuera de la Policía cuando la Corte resolvió absolverlos.
“Estos dos policías ya están fuera de la Policía, ya se les dio de baja y ahora resulta que son inocentes en la causa”, expresó.
No obstante, insistió en que corresponde acatar la resolución judicial. “Si el máximo tribunal dictó que están absueltos, tendrán sus pruebas. Hay que respetar la decisión del Poder Judicial”, concluyó.