Seguridad

Una mujer confesó haber realizado los disparos, pero “Jesús Comunica” seguirá detenido

Al creador de contenidos le dictaron la prisión preventiva por 45 días, pero sus defensores dicen que no tuvo nada que ver con el ataque en el que resultó herido un niño.

DETENIDO. Jesús Hoyos fue acusado de haber participado en el ataque en el que resultó herido un niño.
DETENIDO. Jesús Hoyos fue acusado de haber participado en el ataque en el que resultó herido un niño.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva al influencer "Jesús Comunica" por un tiroteo el viernes pasado que hirió a un niño de 7 años tras una disputa por drogas.
  • El ataque ocurrió tras una pelea entre dos mujeres. Aunque una hermana del detenido confesó haber disparado, la fiscalía lo acusa de conducir la moto usada en la agresión.
  • La defensa impugnó la medida cautelar, mientras los investigadores ordenaron capturar a otro hermano con antecedentes penales, señalado como el principal tirador.
Resumen generado con IA

La investigación por el tiroteo en el que resultó herido un niño de 7 años avanza en medio de polémicas. La más fuerte es que la familia del único detenido en la causa sostiene que es inocente, mientras la Justicia busca a otro de sus hermanos, señalado como el principal sospechoso.

El caso se registró el viernes pasado al mediodía. Según el expediente, a las 12, dos mujeres protagonizaron una feroz pelea en un almacén ubicado en el sur de la capital tucumana. De acuerdo con la hipótesis que se investiga, ambas venderían drogas para un “transa” y una de ellas le habría quitado clientes a la otra.

Por la intervención de los vecinos, la disputa llegó a su fin. Pero una de ellas regresó a su casa, se subió a una moto y fue a cobrarse venganza por lo que habría ocurrido minutos antes. Lo hizo acompañada por un grupo de personas que comenzó a arrojar piedras contra la casa de la otra chica. Poco después se efectuaron varios disparos. Una esquirla de un proyectil rozó el abdomen del hijo de la dueña de casa. El pequeño fue trasladado al Hospital de Niños.

La Policía detuvo a Jesús Cristóbal Hoyos, acusado de haber conducido una moto desde la que otro hombre realizó disparos contra la vivienda. El sospechoso es conocido como “Jesús Comunica”, un creador de contenido que realiza informes sobre la situación de los diferentes barrios de la capital tucumana. 

CONFIADO. Aníbal Paz, uno de los defensores del sospechoso, indicó que CONFIADO. Aníbal Paz, uno de los defensores del sospechoso, indicó que

En una audiencia realizada el sábado, la auxiliar Jimena Castro, siguiendo las instrucciones del fiscal Mariano Fernández, lo acusó de tentativa de homicidio en calidad de partícipe necesario. La Justicia le dictó la prisión preventiva por 45 días.

Sus defensores, Aníbal Paz y Javier Lobo Aragón (h), impugnaron la resolución. “No negamos la existencia del hecho, pero él no estuvo en el lugar. Su hermana cometió el error de sacarle la moto para ir al lugar donde se registraba el incidente”, señalaron.

Paz comentó que Hoyos tomó una moto de una aplicación de viajes para realizar su trabajo y que, cuando llegó a la zona, se topó con el conflicto. “Se bajó y buscó la moto para irse rápidamente del lugar. Por eso los vecinos dijeron que lo vieron conduciendo el rodado”, añadió Lobo Aragón (h).

El lunes, una hermana del acusado se presentó ante la fiscalía que conduce Fernández y declaró que había sido ella la autora de los disparos que terminaron hiriendo al pequeño.

El representante del Ministerio Público recibió su declaración, pero mantuvo la hipótesis que venía sosteniendo. Para los investigadores, el principal sospechoso es otro hermano de Hoyos, que ya fue condenado por tentativa de homicidio y que hace pocos meses salió de la cárcel después de cumplir la pena que se le había impuesto. Hay un pedido de detención en su contra.

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