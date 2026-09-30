Una mujer confesó haber realizado los disparos, pero “Jesús Comunica” seguirá detenido

Por la intervención de los vecinos, la disputa llegó a su fin. Pero una de ellas regresó a su casa, se subió a una moto y fue a cobrarse venganza por lo que habría ocurrido minutos antes. Lo hizo acompañada por un grupo de personas que comenzó a arrojar piedras contra la casa de la otra chica. Poco después se efectuaron varios disparos. Una esquirla de un proyectil rozó el abdomen del hijo de la dueña de casa. El pequeño fue trasladado al Hospital de Niños.