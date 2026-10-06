Proyectarán tres filmes en los Espacios Incaa

La grilla abrirá en la sala Hynes O’Connor a las 17 con “Chocolat”, dentro del ciclo de cine debate “Historia(s), narración y cine: vidas en pueblos pequeños’’, con entrada libre y coorganizado con el Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-Conicet) y la Alianza Francesa. La realización de Lasse Hallstrom cuenta la historia de una madre soltera y su hija, quienes llegan a al pueblo de Lansquenet para abrir un pequeño negocio de elaboración y venta de chocolates. La actitud liberal de la mujer y su indiferencia ante la religión despiertan las sospechas de los vecinos. Remontará esta situación a través de sus actitudes y el vínculo creado con los habitantes a partir del trabajo en su tienda. Actúan Juliette Binoche, Johnny Deep, Lena Olin, Alfred Molina y Judi Dench.