Proyectarán tres filmes en los Espacios Incaa

Los Espacios Incaa del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) tendrán una tarde agitada, con tres propuestas en pantalla grande que implicarán un recorrido por distintos géneros.
La grilla abrirá en la sala Hynes O’Connor a las 17 con “Chocolat”, dentro del ciclo de cine debate “Historia(s), narración y cine: vidas en pueblos pequeños’’, con entrada libre y coorganizado con el Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-Conicet) y la Alianza Francesa. La realización de Lasse Hallstrom cuenta la historia de una madre soltera y su hija, quienes llegan a al pueblo de Lansquenet para abrir un pequeño negocio de elaboración y venta de chocolates. La actitud liberal de la mujer y su indiferencia ante la religión despiertan las sospechas de los vecinos. Remontará esta situación a través de sus actitudes y el vínculo creado con los habitantes a partir del trabajo en su tienda. Actúan Juliette Binoche, Johnny Deep, Lena Olin, Alfred Molina y Judi Dench.
En el mismo lugar, a las 20 y también con acceso gratuito, el cineclub La Linterna Mágica presentará “El romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más...”, de Leonardo Favio, en un trabajo que entrelaza la trama romántica con el drama. El protagonista masculino (interpretado por Federico Luppi) seduce tanto a la inocente y dulce Francisca (Elsa Daniel) como a la rebelde y apasionada Lucía (María Vaner). Las dos mujeres se enfrentarán como en una riña de gallos, y él terminará solo con un final trágico. La producción de 1967 es considerada una de las 10 mejores películas de toda la historia del cine nacional.
Otro filme argentino se proyectará a las 18, pero en sala Orestes Caviglia. “Pepita, la pistolera” -foto- es el reciente estreno de Lucía Puenzo basado en hechos reales. Protagonizado por Luisana Lopilato, quien se mete en la piel de Margarita Di Tullio, la trabajadora sexual que se transformó en embanderada y proyectora de mujeres de su sector en la Mar del Plata de mediados de los 90, donde fundó el prostíbulo Neisis. Cuando el Loco de la Ruta comienza a matarlas, busca la verdad. Resistió a los tiros un ataque a su casa, donde mató a tres hombres, y fue absuelta por la Justicia. Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López y Marcelo Subiotto completan el elenco.