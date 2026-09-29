Dos filmes en Espacio Incaa

En un pueblo tranquilo, Tomás lleva una vida sencilla: cuida a su madre, trabaja en la videotienda y en la clínica, y colecciona muñecas. Cuando mujeres empiezan a desaparecer, el recién llegado Inspector Porter investiga. “Encantador” es el filme de José María Cicala que se proyectará esta tarde a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251). Es un policial de suspenso y terror psicológico con Rodrigo Noya -foto-, Arturo Puig, Mario Alarcón, Alejo García Pintos y Griselda Sánchez.
Dos horas más tarde, en el mismo edificio pero en la sala Hynes O’Connor y con entrada gratis se verá “Un día muy particular”. La acción transcurre l 6 de mayo de 1938, el día que Adolfo Hitler visita Roma para fiesta de la Italia fascista. Antonietta y Gabriele no participan de la celebración, sino que establecen una relación afectiva muy especial que les permite evadirse durante unas horas de la tristeza y monotonía de lo cotidiano. Dirigida por Ettore Scola, con Sofía Loren y Marcelo Mastroianni.