Dos filmes en Espacio Incaa

Dos horas más tarde, en el mismo edificio pero en la sala Hynes O’Connor y con entrada gratis se verá “Un día muy particular”. La acción transcurre l 6 de mayo de 1938, el día que Adolfo Hitler visita Roma para fiesta de la Italia fascista. Antonietta y Gabriele no participan de la celebración, sino que establecen una relación afectiva muy especial que les permite evadirse durante unas horas de la tristeza y monotonía de lo cotidiano. Dirigida por Ettore Scola, con Sofía Loren y Marcelo Mastroianni.