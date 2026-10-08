Tormentas fuertes y granizo: dos provincias del norte argentino bajo aviso por el temporal

Alerta meteorológica en el NEA

Toda la zona señalada se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas. Mientras que Formosa está bajo alerta amarilla desde el centro hacia el este, Misiones se divide en dos: el norte, en alerta amarilla; y el centro y sur, en alerta naranja. También el centro y este de Chaco, el noroeste de Santa Fe y el oeste de Corrientes esperan tormentas. Tendrán mayor intensidad en el centro y este de Corrientes.