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Tormentas fuertes y granizo: dos provincias del norte argentino bajo aviso por el temporal

Dos regiones del NEA esperan fenómenos meteorológicos intensos en las próximas horas. El SMN indicó los recaudos que deben tomarse para protegerse.

Tormentas fuertes y granizo: dos provincias del norte argentino bajo aviso por el temporal
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas a corto plazo este jueves por tormentas intensas, ráfagas y caída de granizo para varias localidades de Misiones y Formosa.
  • El fenómeno abarca alertas naranja y amarilla en el NEA, con previsiones de lluvias acumuladas de hasta 110 mm y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
  • Las autoridades recomendaron asegurar objetos, evitar salir y desconectar artefactos para minimizar riesgos de anegamientos y accidentes eléctricos.
Resumen generado con IA

El Sistema de Alerta Temprana anunció que dos regiones del norte argentino tienen prevista una inminente llegada de tormentas intensas con posibilidad de granizo y fuertes ráfagas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el evento tendría una gran potencia y estaría previsto para las próximas horas. Las provincias afectadas son Misiones y Formosa.

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

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Los Avisos a Corto Plazo (ACP) o a Muy Corto Plazo[corte] son mensajes que indican que el área tiene una alta probabilidad de ser afectada por tormentas fuertes o severas en un lapso menor a tres horas. Luego, el ACP puede o no actualizarse, con lo que la región bajo aviso puede modificarse. Se publican momento a momento en la página oficial del SMN.

Aviso a Corto Plazo para Misiones

A las 9.35 de este jueves se publicó el ACP para el centro de Misiones. Las zonas afectadas serían 25 de Mayo, Cainguás, Eldorado, Guaraní, Libertador General San Martín, Montecarlo, Oberá, San Ignacio y San Pedro. El mismo tiene una validez de hasta dos horas desde su emisión, por lo que el evento podría ocurrir hasta cerca de las 11.35.

El mensaje se emitió por la posible llegada de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

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Aviso a Corto Plazo para Formosa

Más tarde, a las 10.17, el SMN también compartió un ACP para advertir a parte de la población formoseña. La ocurrencia de tormentas fuertes con ocasional caída de granizo podría suceder hasta pasado el mediodía. La alerta rige para el sudeste de la provincia, en las zonas de la capital y de Laishí.

Medidas de Protección ante Avisos a Corto Plazo

1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.

2- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

4- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

5- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

8- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

9- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Alerta meteorológica en el NEA

Toda la zona señalada se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas. Mientras que Formosa está bajo alerta amarilla desde el centro hacia el este, Misiones se divide en dos: el norte, en alerta amarilla; y el centro y sur, en alerta naranja. También el centro y este de Chaco, el noroeste de Santa Fe y el oeste de Corrientes esperan tormentas. Tendrán mayor intensidad en el centro y este de Corrientes.

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

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Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros en las zonas donde la alerta es de primer nivel. En cambio, en las zonas con alerta de segundo nivel, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 110 milímetros con ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

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