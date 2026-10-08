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Ébola en África: murió un hombre en Kenia y buscan a 27 pasajeros que viajaron con él

Los organismos de salud recomiendan a los países mantener la vigilancia de los ingresos de países afectados.

Ébola en África: murió un hombre en Kenia y buscan a 27 pasajeros que viajaron con él
Foto: Simon Maina, AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un keniano murió por ébola este 5 de octubre tras viajar desde RD Congo a Nairobi, lo que llevó a la OMS a confirmar el primer caso importado en el país.
  • El paciente presentó síntomas un mes antes y fue aislado al llegar a Kenia. Autoridades rastrean a 27 pasajeros de su vuelo y a 28 contactos estrechos.
  • La OMS y las autoridades sanitarias reforzaron los controles fronterizos y la vigilancia regional para evitar que el virus se propague en países vecinos.
Resumen generado con IA

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el primer caso importado de ébola en Kenia. Luego de meses de un brote que no perdió actividad en zonas aledañas, como en el país limítrofe de la República Democrática del Congo, el virus Bundibugyo, causante de la enfermedad, llegó con un paciente que se trasladó desde la zona que originó el brote y terminó por fallecer en Kenia.

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Bajo la consigna "detectado rápido, aislado rápido", la OMS busca concientizar sobre la importancia de prestar atención a los síntomas y respetar los protocolos de seguridad para evitar contagios. "Kenia detectó y aisló este caso rápidamente. La OMS llama, junto al Ministerio de Salud, a mantener las comunidades a salvo", declaró la doctora Neema Rusibamayula Kimambo, representante de Kenia ante la OMS.

Un hombre contagiado de ébola falleció en Kenia

La OMS compartió toda la información disponible para que los posibles contactos del paciente contagiado pudieran tomar conciencia y las medidas de seguridad pertinentes. El hombre portador del virus era un nacional keniano, residente en la República Democrática del Congo. Empezó a presentar síntomas hace aproximadamente un mes y fue tratado en diversos hospitales.

El 3 de octubre el paciente viajó a Nairobi vía Kampala. Fue aislado inmediatamente a su llegada al hospital. El National Virology Reference Laboratory y el Kenya Medical Research Institute confirmaron que se trataba de la enfermedad por el virus Bundibugyo.

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La noche del 5 de octubre, lamentablemente el paciente falleció. Fue cremado el 6 de octubre, siguiendo el protocolo de Kenia para una cremación digna y segura. El mismo día, las autoridades sanitarias del país informaron de inmediato a la Organización Mundial de la Salud conforme se estipula en el Reglamento Sanitario Internacional.

Seguimiento de los contactos estrechos

Los equipos de salud están siguiendo a cada uno de los contactos que mantuvo el paciente durante su traslado. Se identificaron 28 contactos estrechos, incluyendo familiares y trabajadores de la salud. Además, hay 27 pasajeros y tripulantes que viajaron en el mismo vuelo que están siendo localizados. Todos deberán hacer cuarentena para proteger el bien público.

Kenia entró en alerta en mayo de 2026 luego de que se declarara el brote en el Congo y Uganda. Se testearon a 267 personas con solo un caso confirmado; se entrenó a 2.971 trabajadores de la salud para prevenir el ébola y más de 652.000 pasajeros fueron escaneados a su ingreso al país.

Prevención del ébola

Para los países circundantes o con recepción de pasajeros de las zonas infectadas, la OMS emitió una serie de recomendaciones.

  • El virus no se transmite por el aire. Se esparce a través del contacto con los fluidos del cuerpo de las personas enfermas o fallecidas por ébola o con sus objetos contaminados.
  • Las personas normalmente no contagian hasta que tienen síntomas.
  • Lavar las manos con frecuencia, evitar el contacto con los fluidos de personas enfermas, sus camas y ropa es importante.
  • Los síntomas tempranos son similares a los de una gripe: fiebre, cansancio, dolor corporal, dolor de cabeza y dolor de garganta.
Temas Organización Mundial de la SaludKeniaCongo
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