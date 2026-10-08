Ébola en África: murió un hombre en Kenia y buscan a 27 pasajeros que viajaron con él

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el primer caso importado de ébola en Kenia. Luego de meses de un brote que no perdió actividad en zonas aledañas, como en el país limítrofe de la República Democrática del Congo, el virus Bundibugyo, causante de la enfermedad, llegó con un paciente que se trasladó desde la zona que originó el brote y terminó por fallecer en Kenia.