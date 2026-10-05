Del Francia-Bélgica al fútbol argentino: todos los partidos, horarios y TV de este lunes

Resumen para apurados
- Este lunes se juegan en Argentina y Europa partidos del torneo Clausura y la Nations League, con televisación en vivo para definir clasificaciones clave.
- Francia y Bélgica reeditan su cruce europeo reciente, mientras que el torneo local concluye su undécima fecha con cuatro compromisos entre la tarde y la noche.
- Los resultados de la jornada incidirán en las tablas de la Nations League y reacomodarán las posiciones del campeonato argentino de cara a las siguientes fechas.
La agenda deportiva de este lunes tendrá actividad durante toda la tarde y la noche. En el fútbol argentino se cerrará la fecha 11 del torneo Clausura con cuatro partidos, mientras que la UEFA Nations League tendrá como principales atractivos los cruces Francia-Bélgica e Italia-Turquía.
Liga Profesional
16.45: Deportivo Riestra-Central Córdoba — TNT Sports.
19.00: Estudiantes-Gimnasia de Mendoza — ESPN Premium.
19.00: Vélez-Platense — TNT Sports.
21.15: Banfield-Rosario Central — ESPN Premium.
Nations League
13.00: Chipre-Letonia — ESPN 2 y Disney+ Premium.
15.45: Francia-Bélgica — ESPN y Disney+ Premium.
15.45: Italia-Turquía — Disney+ Premium.
15.45: Rumania-Suecia — ESPN 2 y Disney+ Premium.
15.45: Bosnia y Herzegovina-Polonia — Disney+ Premium.
15.45: Ucrania-Hungría — Disney+ Premium.
15.45: Irlanda del Norte-Georgia — Disney+ Premium.
15.45: Montenegro-Armenia — Disney+ Premium.
Francia-Bélgica e Italia-Turquía aparecen como los principales partidos de la jornada internacional y comenzarán ambos a las 15.45, hora argentina.
Básquet
22.05: Quimsa-Atenas, por la Liga Nacional — DSports.
Así, el lunes tendrá una agenda cargada, con definición de la fecha local, varios cruces europeos y actividad nacional hasta entrada la noche.