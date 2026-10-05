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Del Francia-Bélgica al fútbol argentino: todos los partidos, horarios y TV de este lunes

La Nations League y el torneo Clausura concentran la atención de una jornada con actividad desde la tarde y propuestas para seguir en vivo por televisión.

ÚLTIMO ANTECEDENTE. Francia viene de vencer 1-0 a Bélgica en Bruselas, con un gol de Michael Olise sobre el final, y este lunes volverán a enfrentarse por la Nations League.
ÚLTIMO ANTECEDENTE. Francia viene de vencer 1-0 a Bélgica en Bruselas, con un gol de Michael Olise sobre el final, y este lunes volverán a enfrentarse por la Nations League.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este lunes se juegan en Argentina y Europa partidos del torneo Clausura y la Nations League, con televisación en vivo para definir clasificaciones clave.
  • Francia y Bélgica reeditan su cruce europeo reciente, mientras que el torneo local concluye su undécima fecha con cuatro compromisos entre la tarde y la noche.
  • Los resultados de la jornada incidirán en las tablas de la Nations League y reacomodarán las posiciones del campeonato argentino de cara a las siguientes fechas.
Resumen generado con IA

La agenda deportiva de este lunes tendrá actividad durante toda la tarde y la noche. En el fútbol argentino se cerrará la fecha 11 del torneo Clausura con cuatro partidos, mientras que la UEFA Nations League tendrá como principales atractivos los cruces Francia-Bélgica e Italia-Turquía.

Liga Profesional

16.45: Deportivo Riestra-Central Córdoba — TNT Sports.

19.00: Estudiantes-Gimnasia de Mendoza — ESPN Premium.

19.00: Vélez-Platense — TNT Sports.

21.15: Banfield-Rosario Central — ESPN Premium.

Nations League

13.00: Chipre-Letonia — ESPN 2 y Disney+ Premium.

15.45: Francia-Bélgica — ESPN y Disney+ Premium.

15.45: Italia-Turquía — Disney+ Premium.

15.45: Rumania-Suecia — ESPN 2 y Disney+ Premium.

15.45: Bosnia y Herzegovina-Polonia — Disney+ Premium.

15.45: Ucrania-Hungría — Disney+ Premium.

15.45: Irlanda del Norte-Georgia — Disney+ Premium.

15.45: Montenegro-Armenia — Disney+ Premium.

Francia-Bélgica e Italia-Turquía aparecen como los principales partidos de la jornada internacional y comenzarán ambos a las 15.45, hora argentina.

Básquet

22.05: Quimsa-Atenas, por la Liga Nacional — DSports.

Así, el lunes tendrá una agenda cargada, con definición de la fecha local, varios cruces europeos y actividad nacional hasta entrada la noche.

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