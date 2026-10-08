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La insólita polémica que enfrentó a Yanina Latorre con su hermana: "No me merecía esto"

La periodista se mostró indignada tras quedar involucrada en la polémica por la venta de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi y cuestionó duramente a su hermana Maite.

Yanina Latorre rompió el silencio sobre la polémica por las entradas de Messi y apuntó contra su hermana
Yanina Latorre rompió el silencio sobre la polémica por las entradas de Messi y apuntó contra su hermana Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Yanina Latorre se desligó en su ciclo radial de la reventa de entradas para ver a Lionel Messi, tras quedar involucrada por chats atribuidos a su hermana y a su madre.
  • La polémica surgió luego de que programas de espectáculos difundieran audios y mensajes donde familiares de la panelista ofrecían ubicaciones a través de un presunto nexo con AFA.
  • El conflicto generó una severa crisis en la relación entre Latorre y su hermana, mientras la conductora busca frenar el daño a su imagen pública por el negocio ilícito.
Resumen generado con IA

Yanina Latorre realizó un fuerte descargo después de que trascendiera que su hermana Maite y su mamá, Dora, estaban vinculadas a la reventa de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

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La panelista aseguró que no sabía nada de la situación y se mostró furiosa por las consecuencias que tuvo el escándalo para ella y su familia. Además, cuestionó duramente a su hermana y reconoció que el episodio podría afectar seriamente la relación entre ambas.

Los chats que complicaron a la familia de Yanina Latorre

El caso comenzó a difundirse en redes sociales y luego fue abordado en Puro Show, donde Fernanda Iglesias mostró conversaciones relacionadas con la supuesta reventa de entradas para el partido entre Argentina y Benín.

Uno de los intercambios publicados había sido compartido por la influencer Natalí Rodríguez y estaba relacionado con el perfil de Instagram de Dora, la mamá de Yanina. Ante una consulta, la mujer respondió: “Hola querida, esto no es una estafa. Mi nieto mayor trabaja para gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría el precio lo pone quien tiene las entradas”.

En el programa de eltrece también plantearon dudas sobre quién estaba detrás de la operación. “Todavía no sabemos si esto lo maneja Dora, Maite u otra persona”, señalaron. Nancy Duré, por su parte, sostuvo: “Yo creo que a Dora la usaron”.

El audio de Maite que se conoció en televisión

Fernanda Iglesias también reveló un audio que Maite habría enviado a una seguidora que consultó por las entradas. “Mi hijo Juan Cruz tiene distintos precios y ubicaciones. Si te interesa te paso el contacto, le escribís de parte mía y él te va a decir”, se escucha decir a la hermana de Yanina en el mensaje.

La situación generó repercusiones para toda la familia y llevó a la panelista a salir públicamente a aclarar que no tenía relación con la venta de los tickets.

El fuerte descargo de Yanina Latorre

En su programa en El Observador, Yanina habló sobre el escándalo y aseguró que desde hacía varios días recibía insultos y acusaciones por una situación que, según afirmó, desconocía.

“Durante dos minutos voy a ser seria porque desde el fin de semana me estoy comiendo un caramelito sin comerla ni beberla. Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver”, expresó.

La conductora recordó además que la semana anterior había cuestionado públicamente la venta ilegal de entradas y sostuvo que mantendría la misma postura frente a lo ocurrido con su familia. “Yo me enteré por redes el fin de semana que desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía ni idea”, aseguró.

Yanina también explicó que inicialmente no le dio importancia a las publicaciones porque estaba jugando al pádel, pero que luego comenzó a notar que la situación crecía en redes sociales. “Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja que tiene 86 años”, afirmó.

“Yo no me merecía esto”: el enojo de Yanina con su hermana

La panelista contó que ya había hablado con Maite y dejó en claro que estaba profundamente molesta por lo ocurrido. Incluso reconoció que no sabía si podría recomponer el vínculo entre ambas.

“Estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder y estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco”, sostuvo.

Yanina también pidió que las críticas fueran dirigidas hacia quienes, según su versión, estuvieron involucrados en la operación y no hacia ella ni el resto de su familia. “Si quieren putear a alguien es con ella; la que se mandó todo este moco”, afirmó.

Por último, se despegó de la versión sobre el supuesto vínculo de su sobrino con la AFA y aseguró: “También quiero aclarar que mi sobrino, que es el hijo de ella, no trabaja en la AFA, no sé el delirio en el que se metieron, no sé qué hicieron”.

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