La insólita polémica que enfrentó a Yanina Latorre con su hermana: "No me merecía esto"

Uno de los intercambios publicados había sido compartido por la influencer Natalí Rodríguez y estaba relacionado con el perfil de Instagram de Dora, la mamá de Yanina. Ante una consulta, la mujer respondió: “Hola querida, esto no es una estafa. Mi nieto mayor trabaja para gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría el precio lo pone quien tiene las entradas”.