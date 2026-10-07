Yanina Latorre recordó su mala experiencia trabajando con Roberto Pettinato: "Duré un día y renuncié"
La conductora contó que dejó “Duro de domar” después de su primera jornada de trabajo y cuestionó el trato que, según relató, recibió del conductor. También recordó su enfrentamiento con Maru Botana.
Resumen para apurados
- Yanina Latorre reveló en su programa radial que renunció a 'Duro de domar' en su primer día debido a los destratos y demoras del conductor Roberto Pettinato hace casi dos décadas.
- Según relató, el conductor llegó tarde a la grabación y reaccionó con soberbia ante sus reclamos. La panelista también sumó críticas recientes hacia la cocinera Maru Botana.
- Las declaraciones reavivan viejos conflictos del espectáculo argentino y reafirman el perfil confrontativo de Latorre en la cobertura mediática de la farándula nacional.
Yanina Latorre recordó una experiencia laboral que tuvo hace unos 17 o 18 años, cuando recién comenzaba a ganar exposición en los medios y fue convocada para formar parte de “Duro de domar”, el programa que conducía Roberto Pettinato en la pantalla de Eltrece.
Durante una emisión de Yanina 107.9, el ciclo que conduce por El Observador 107.9, la panelista contó que permaneció apenas un día en el programa y que decidió renunciar después de aquella primera jornada. “Yo laburé con él, duré un día y renuncié”, afirmó Latorre.
Según relató, la producción citaba al equipo una hora antes de la grabación, que estaba prevista para las 17. Sin embargo, aseguró que Pettinato llegó cerca de las 18 y que, pese a que la producción tenía dos horas disponibles para completar la grabación, a las 20 todavía no habían conseguido que el conductor saliera de su camarín.
“Nos trató de pelotudas”
Latorre contó que Pettinato llegó molesto al estudio y que todo el equipo tuvo que esperar para comenzar la jornada. “Nos ‘esnobeó’, nos trató de pelotudas”, afirmó la conductora al recordar aquella situación.
La panelista cuestionó lo ocurrido y explicó que decidió no continuar en el programa. “¿Qué necesidad tengo de dejarme forrear por este pelotudo con aspiraciones a rockstar desvencijado?”, lanzó durante el programa radial.
Pía Shaw le preguntó si ese comportamiento correspondía a una situación actual, pero Latorre aclaró que se refería a un episodio ocurrido durante sus primeros años de exposición en los medios.
Según su relato, finalmente planteó su malestar por las demoras y recibió una respuesta que terminó de convencerla de abandonar el ciclo.
“Yo me quejé y me dijo: ‘Pero ¿tenés tanto que hacer?’”, contó Latorre. Y agregó, fiel a su estilo: “Aunque quiera estar rascándome la arg... en mi casa”.
La crítica a Maru Botana
La experiencia con Pettinato no fue el único episodio que Latorre recordó recientemente. Hace pocos días, la conductora también apuntó contra Maru Botana por la manera en que prueba los platos de los participantes de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe.
Latorre reemplazó a su hija, Lola Latorre, al frente de #ReactMasterchef, junto a Agustín “Cachete” Sierra, y siguió en vivo el desarrollo de la competencia.
El comentario surgió durante la presentación de unas tortillas vegetarianas preparadas por Julieta Nahir Calvo. Cuando observó que Botana cortaba una porción para probarla, Latorre cuestionó el tamaño del bocado.
“A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco”, dijo. Luego agregó: “Esto es comer, no lo que hace Maru”, al comparar su degustación con la de Germán Martitegui.
Latorre sostuvo que, para evaluar una preparación rellena, era necesario probar tanto la masa como el interior. Más tarde, frente a otro plato presentado por Elizabeth Vernaci, volvió a cuestionar la cantidad que había probado la cocinera.
“El pedacito me deprime. Yo me clavo la tortilla entera”, afirmó.
El conflicto entre Latorre y Botana
Las críticas volvieron a poner en escena el conflicto que ambas mantienen desde su época universitaria. Latorre y Botana estudiaron Ciencias Económicas y compartieron un grupo de estudio.
Según relató la conductora en distintas entrevistas, la relación se rompió después de una merienda en la casa de la chef. Latorre aseguró que durante ese encuentro recibió comentarios sobre su cuerpo y su manera de comer.
Durante la degustación de las tortillas, además, insistió en que Botana debía probar una porción más grande antes de dar su devolución.
“Dale, dale, corta y no come”, dijo mientras seguía la presentación de Calvo.
La conductora volvió a remarcar que, al tratarse de una preparación rellena, la jurado debía probar tanto la masa como el interior antes de emitir su opinión.