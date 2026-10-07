"Ya extraño vestir la celeste y blanca": el mensaje de Messi tras su despedida de la Selección

Resumen para apurados
- Tras su despedida en el Monumental, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en redes sociales donde ratificó su retiro definitivo de la Selección argentina.
- En su posteo, el capitán agradeció a su familia, compañeros, clubes y a Diego Maradona, repasando más de dos décadas de trayectoria con la camiseta albiceleste.
- El cierre de la etapa del astro rosarino marca el inicio de una nueva era para el seleccionado nacional, que deberá afrontar sus próximos desafíos sin su máximo líder.
Un día después de jugar su último partido con la selección argentina, Lionel Messi volvió a expresarse públicamente y dejó un mensaje cargado de emoción. A través de su cuenta de Instagram, el capitán reconoció que ya extraña vestir la camiseta albiceleste, aunque aseguró estar convencido de que tomó la decisión correcta.
“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi en el comienzo de una extensa publicación en la que repasó parte del camino recorrido durante más de dos décadas con la Selección.
El rosarino definió su historia con la “Albiceleste” como “un camino increíble”, atravesado por alegrías y también por momentos difíciles. “Tengo claro que valió la pena cada paso que di”, expresó.
El agradecimiento a su familia y compañeros
Messi también reconoció que todavía le resulta difícil dimensionar todo lo vivido. “Me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, señaló.
En ese repaso, colocó a su familia en un lugar central. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, escribió.
Además, agradeció a sus amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos que lo acompañaron durante su trayectoria con la Selección.
El recuerdo para Maradona
Uno de los pasajes más emotivos de la publicación estuvo dedicado a Diego Maradona. Messi recordó al ex capitán y entrenador de la Selección y destacó su importancia en la historia del fútbol argentino.
“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, manifestó.
El reconocimiento a sus clubes y a Dios
Messi también tuvo palabras para los clubes en los que jugó a lo largo de su carrera. Les agradeció por respetar siempre su vínculo con la Selección y permitirle priorizar los compromisos con Argentina cuando correspondía.
“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”, señaló.
Finalmente, cerró con un agradecimiento religioso: “Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá”.
Después de la despedida en el Monumental, Messi volvió a poner en palabras lo que significa dejar la Selección. Ya no desde el centro de la cancha ni frente a miles de hinchas, sino desde un mensaje más íntimo en el que dejó claro que, aunque está convencido de su decisión, la ausencia de la celeste y blanca ya empezó a sentirse.