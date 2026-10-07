El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

El conflicto familiar que involucra a Yanina Latorre, su hermana Maite Arruza y su madre volvió a poner bajo la lupa viejas declaraciones que permanecían en las redes sociales. Entre ellas apareció un tuit de Natacha Jaitt, publicado apenas diez días antes de su muerte, que generó repercusión por una frase dirigida a la periodista.