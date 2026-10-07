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El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

Un mensaje que la mediática publicó en 2019 resurgió en redes sociales luego del reciente enfrentamiento entre Yanina Latorre y su hermana Maite Arruza. En aquella publicación, Jaitt lanzó una polémica acusación sobre la relación entre Maite y Diego Latorre.

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un tuit de 2019 de Natacha Jaitt se viralizó en redes tras la pelea entre Yanina Latorre y su hermana por entradas, donde acusaba a Maite de salir con Diego Latorre.
  • En 2019, días antes de morir, Jaitt respondió a dichos de Yanina afirmando que Diego estuvo con Maite. El tema resurgió tras el conflicto por reventa de tickets de Messi.
  • La reaparición de estos mensajes reaviva viejas polémicas del espectáculo y profundiza la crisis pública y familiar entre Yanina Latorre y su entorno cercano.
Resumen generado con IA

El conflicto familiar que involucra a Yanina Latorre, su hermana Maite Arruza y su madre volvió a poner bajo la lupa viejas declaraciones que permanecían en las redes sociales. Entre ellas apareció un tuit de Natacha Jaitt, publicado apenas diez días antes de su muerte, que generó repercusión por una frase dirigida a la periodista.

La publicación de Jaitt volvió a circular después del escándalo que se desató por la reventa de entradas para el partido despedida de Lionel Messi, situación que derivó en un fuerte enfrentamiento entre Yanina y su hermana.

En ese contexto, usuarios de X recuperaron un antiguo intercambio en el que Natacha había hecho referencia a Maite y a Diego Latorre.

Qué había dicho Natacha Jaitt sobre Maite Arruza

La historia se remonta a febrero de 2019. Por entonces, Yanina Latorre había hablado públicamente sobre la falta de intimidad con su marido, Diego Latorre, y también había realizado comentarios sobre la sexualidad de las personas nacidas bajo el signo de Escorpio.

En una de esas declaraciones, Yanina había mencionado a su hermana como ejemplo de una persona con una marcada energía sexual.

El abogado Alejandro Cipolla compartió entonces una nota periodística sobre aquellas declaraciones y le pidió a Natacha Jaitt que opinara. La mediática respondió con uno de sus habituales mensajes provocadores y apuntó directamente contra la familia Latorre.

“Sentime, cacatúa: tu hermana estuvo saliendo con tu marido, puntitah también. Ups, se me escapó”, escribió Jaitt.

La acusación quedó publicada en su cuenta de Twitter y, años después, volvió a cobrar protagonismo en medio del nuevo conflicto familiar.

El conflicto entre Yanina Latorre y su hermana

La reaparición del tuit se produjo luego de que Maite Arruza y su madre quedaran involucradas en una polémica por la venta de entradas para el partido despedida de Lionel Messi.

La situación provocó un fuerte descargo de Yanina, quien expresó públicamente su enojo y reconoció que no sabía si podría recomponer la relación con su hermana.

El enfrentamiento hizo que las redes sociales comenzaran a revisar episodios anteriores vinculados con Maite, entre ellos las antiguas declaraciones de Natacha Jaitt.

Natacha Jaitt murió pocos días después

El tuit que ahora volvió a viralizarse fue publicado el 13 de febrero de 2019, apenas diez días antes de la muerte de Natacha Jaitt.

La mediática murió el 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en un complejo de eventos de la localidad bonaerense de Benavídez.

Temas Natacha Jaitt
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